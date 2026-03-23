Nederland en de rest van de wereld ondervinden momenteel de gevolgen van de stijgende brandstofkosten door de oorlog in Iran. In 1973 (en later ook in 1979) vond er een grote oliecrisis plaats. Welke maatregelen werden destijds genomen en wat waren de gevolgen?

Autoloze zondag in 1973

De Oliecrisis van 1973 markeert een cruciaal moment in de naoorlogse economische geschiedenis. Wat begon als een politiek conflict in het Midden-Oosten, resulteerde in een wereldwijde economische schok die ook Nederland diep raakte. De crisis werd direct veroorzaakt door de acties van de Organisatie van Arabische Olie-exporterende Landen (OAPEC, niet te verwarren met OPEC) als reactie op de westerse steun voor Israël tijdens de Jom Kipoeroorlog.

De Arabische landen zetten het 'oliewapen' in: ze verhoogden de olieprijs eenzijdig met 70% en legden een volledige boycot op aan landen die Israël actief steunden. Nederland werd, naast de Verenigde Staten, expliciet als doelwit aangewezen. Dit was niet alleen vanwege een algemene pro-Israëlische houding, maar ook door geheime wapenleveranties aan Israël die toenmalig minister van Defensie Henk Vredeling had goedgekeurd. Arabische inlichtingendiensten raakten echter spoedig op de hoogte van deze leveranties.

De reactie van het kabinet-Den Uyl was onmiddellijk en drastisch, met als bekendste maatregelen de invoering van de autoloze zondagen en de rantsoenering van benzine via bonnen. Deze maatregelen, creëerden het beeld van een ernstige nationale crisis. De vrees bestond dat de stagnerende olietoevoer naar de haven van Rotterdam, de petrochemische industrie en de bredere economie catastrofale gevolgen zou hebben. Dit sentiment van een land in crisis staat in het collectieve geheugen gegrift, maar de feitelijke situatie was genuanceerder.

De effectiviteit van de boycot

Hoewel de politieke impact van de boycot enorm was, bleek de fysieke schaarste in de praktijk beperkt. De internationale oliestromen waren flexibeler dan de boycot-opleggers hadden voorzien. Grote oliemaatschappijen konden de boycot relatief eenvoudig omzeilen door hun logistieke netwerken te gebruiken. Olie uit landen die niet deelnamen aan de boycot, zoals Iran en Venezuela, kon worden omgeleid naar Rotterdam.

Steun voor de autoloze zondagen.

In essentie werd de boycot een administratieve en financiële uitdaging in plaats van een fysieke blokkade. De crisis was daardoor primair een prijscrisis, gedreven door de drastische prijsverhogingen van de OAPEC, in plaats van een crisis veroorzaakt door een structureel tekort aan olievolume.

Economische en maatschappelijke gevolgen op lange termijn

De werkelijke impact van de Oliecrisis van 1973 was niet de tijdelijke schaarste, maar de economische schok die volgde. De verviervoudiging van de olieprijs leidde wereldwijd tot een periode van stagflatie: een combinatie van economische stagnatie en hoge inflatie. Voor Nederland betekende dit het einde van de praktisch onafgebroken naoorlogse economische groei.

De crisis legde de kwetsbaarheid van de westerse economieën bloot en hun afhankelijkheid van externe energieleveranciers. Op de lange termijn dwong de crisis overheden en industrieën tot het investeren in energiebesparing, het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen en het aanleggen van strategische olievoorraden om toekomstige schokken beter op te kunnen vangen. De boycot eindigde in 1974 na onderhandelingen tijdens de Washington Energy Conference. Hierna werd het Internationaal Energieagentschap opgericht.