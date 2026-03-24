Gossipjournalist Rob Vuurens: 'De scheiding van Jan Smit ...
Rapcoach Bart van Houten: 'Ik nám alles, nu ...
Broer Guido Weijers over de oudejaarsconference: 'Zo’n traject ...
Broer Guido Weijers: 'Er is wél een tv-deal ...
Yvonne Coldeweijer waarschuwt Igone de Jongh: 'Ruud is ...
20 jaar De Jeugd van Tegenwoordig: vriendschap én ...
Gordon over Ferry Doedens: 'Is hij wel toerekeningsvatbaar ...
Pikachu-kaart van Logan Paul breekt record na verkoop ...
Guido den Aantrekker over 'vreemde' gewoontes André Hazes: ...
Super Bowl-angst: zorgt Bad Bunny's anti-Trump show voor ...
Manager en gitarist herinneren Herman Brood: 'Eigenlijk was ...
Ex Tygo Gernandt over Eva van de Wijdeven: ...
Presentator Max Terpstra openhartig over hoe hij van ...
Wie is Grammy-winnaar Bad Bunny? De anti-ICE-artiest die ...
Henk Westbroek over Henk Temming: 'Waarom zou ik ...
Meer Showbizz
Showbizz

Victor Vlam steunt Ruud de Wild: 'Documentairemaker Julie Ng moet zich diep, diep schamen'

Een interview van Ruud de Wild met documentairemaker Julie Ng escaleerde in bedreigingen en een publiek conflict. Nu krijgt Ruud de Wild bijval vanuit onverwachte hoek.

Redactie Nieuwe Revu
Ruud de Wild
Victor Vlam (inzet: Ruud de Wild)

De kwestie rond Ruud de Wild heeft een nieuw kookpunt bereikt nadat de dj live zijn uitzending verliet. De aanleiding was een stroom van ernstige bedreigingen, volgend op een omstreden interview met documentairemaakster Julie Ng. De Wild deelde in een verklaring dat de bedreigingen zich uitstrekten tot zijn gezin, wat voor hem de grens was. 'Genoeg is genoeg,' stelde hij vast.

Het conflict ontstond drie weken eerder, na een gesprek over de documentaire Meer dan Babi Pangang. De toon van het interview, met een Chinees muziekje en grappen over stereotypen, leidde tot kritiek en een formele klacht van Ng. Zij en de producenten spreken van 'de normalisering van racisme' en vroegen om openlijke excuses.

Terwijl de NPO Ombudsman het interview als 'slordig en te betreuren' omschreef, verhardden de standpunten. PowNed-voorzitter Dominique Weesie stelde dat excuses uitgesloten zijn. In dit gepolariseerde debat heeft communicatie-expert Victor Vlam nu duidelijk positie gekozen. Hij stelt dat Ng de racismeverwijten misbruikt en noemt haar aanpak 'laaghartig'. 'Ik ben Team Ruud,' aldus de mediacriticus.

Een conflict met twee snelheden

De zaak ontvouwt zich op twee niveaus. Enerzijds is er de inhoudelijke discussie over de grenzen van humor en de beeldvorming van Aziatische Nederlanders, een gesprek dat de filmmakers naar eigen zeggen willen voeren. Producent In-Soo Radstake benadrukte tegen NOS dat de doodsbedreigingen aan het adres van De Wild 'volstrekt onacceptabel' zijn.

Anderzijds is er de publieke verharding, waarbij partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Ruud de Wild gaf toe dat het interview niet goed was, maar stelt: 'dat maakt mij geen racist'. Hij is voorlopig niet op de radio te horen en wordt deze week vervangen door Eddy Keur.

