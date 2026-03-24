Een diepgaande analyse van CNN onthult een handelaar die met opmerkelijke precisie wedde op militaire acties in Iran. Dit wakkert de discussie over handel met voorkennis en ethiek aan.

Het logo van Polymarket

Een gedetailleerde analyse van blockchaintransacties, gedeeld met CNN, heeft een patroon van opmerkelijk accurate weddenschappen blootgelegd. Een anonieme handelaar heeft sinds 2024 bijna een miljoen dollar winst gemaakt door op het platform Polymarket te speculeren op de uitkomst van geopolitieke gebeurtenissen. De handelaar voorspelde met uitzonderlijke precisie onaangekondigde militaire operaties van de VS en Israël gericht tegen Iran.

De transacties vonden systematisch plaats in de uren voorafgaand aan cruciale militaire acties, waaronder de Israëlische aanvallen in oktober 2024, de Amerikaanse luchtaanvallen op nucleaire faciliteiten in juni 2025, en de gezamenlijke aanval die het huidige conflict initieerde. Volgens analysebedrijf Bubblemaps had de handelaar een winstpercentage van 93 procent op zijn/haar weddenschappen.

Het platform in kwestie, Polymarket, opereert met zijn internationale site grotendeels buiten het bereik van Amerikaanse regelgeving. Hoewel er in de VS stappen worden gezet richting regulering, blijven offshore-platformen gemakkelijk toegankelijk. De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft recentelijk haar standpunt over handel met voorkennis op dergelijke markten herhaald, maar de handhaving op anonieme, decentrale platformen blijft een complexe uitdaging.

Bekijk ook

Statistieken en vermoedens van handel met voorkennis

Financieel experts en academici beschouwen de resultaten van de handelaar als een statistische onwaarschijnlijkheid. Todd Phillips, professor aan de Georgia State University, merkt op dat een winstpercentage van boven de 80 procent voor een hoogfrequente handelaar 'te goed is om waar te zijn' en een sterke indicator is van het gebruik van niet-publieke informatie. Terwijl de meeste professionele handelaren streven naar een winstpercentage net boven de 50 procent, zit de persoon in kwestie dus op 93 procent

De transacties van de anonieme gebruiker wijzen volgens experts op een fundamenteel informatievoordeel. De casus benadrukt de groeiende spanning tussen de innovatie van decentrale financiële platformen en de noodzaak voor robuuste centrale regelgeving.