Noa Lang in Zeist met het Nederlands Elftal

Deelname van Noa Lang aan de komende twee oefeninterlands van het Nederlands elftal is zeer twijfelachtig geworden. Nadat eerder al werd bevestigd dat hij de eerste wedstrijd tegen Noorwegen moet missen, blijkt nu ook de tweede wedstrijd tegen Ecuador in gevaar. De aanvaller van Galatasaray raakte vorige week ernstig geblesseerd aan zijn duim tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool op Anfield.

Lang meldde zich maandag op de KNVB Campus in Zeist met zijn duim in het verband en trainde dinsdag voor het eerst mee. Voorafgaand aan de training gaf hij een toelichting op het incident. 'Ik wilde mezelf opvangen met de reclameborden, maar die bleken nogal scherp. De bovenkant van mijn duim hing los,' aldus Lang over het voorval. Na het incident werd hij op het veld behandeld en vervolgens naar een ziekenhuis in Liverpool vervoerd voor verdere behandeling.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Geruchten dat een deel van zijn duim geamputeerd zou moeten worden, werden door de speler zelf ontkracht. 'Ik heb mijn hele duim nog. Het kon worden gehecht,' stelde Lang de situatie bij. Hoewel de medische prognose positief is, is de blessure een aanzienlijke streep door de rekening voor zowel de speler als de nationale ploeg in de aanloop naar het WK later dit jaar.

Noa Lang op de brancard na het voorval.

'Dokter verwacht dat de duim blijft leven'

De medische staf van Galatasaray en het Nederlands elftal monitoren het herstel van de duim nauwlettend. 'De dokter verwacht dat de duim blijft leven,' aldus de man die door de Turkse topclub gehuurd wordt van Napoli. Ondanks het goede nieuws over het behoud van zijn duim, heeft de blessure aanzienlijke praktische gevolgen voor de rechtshandige speler.

'Ik kan voorlopig niet gamen op mijn PlayStation,' vertelde hij. 'Ik ben rechtshandig, dus dat is niet onbelangrijk op het toilet. Ik word ook geholpen met douchen.' De komende dagen zal moeten blijken of deelname aan het duel tegen Ecuador haalbaar is.