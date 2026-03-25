Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

In Mijn woord tegen het mijne volgt Maasja Ooms vijf mensen die stemmen horen, tijdens hun therapie en daarbuiten. De film, door de IDFA bekroond tot Beste Nederlandse Documentaire, wil laten zien wat er gebeurt als stemmen niet langer worden weggeduwd, maar serieus genomen. ‘Zodra ik over mijn stemmen begin, valt ieder gesprek meteen dood.’

Leven in bezet Oekraïne

De oorlog die de Russen ontketenden in Oekraïne duurt nu al ruim vier jaar en het einde is nog lang niet in zicht. In het boek Leven in bezet Oekraïne beschrijft journalist Ardy Beld de levens van doodgewone Oekraïners wiens levens opeens op hun kop werden gezet, zoals van Olga Chernyak.

'Ik ben Nederlandser dan Max Verstappen'

Nederland leerde Dominic Seldis (54) kennen als het joviale, jongensachtige jurylid in het tv-programma Maestro, maar dat is slechts een klein onderdeel van de parafernalia van de beste man. Hij doet het hele verhaal, inclusief zijn aanvankelijke aversie om mee te werken aan Maestro en waarom hij is gestopt met alcohol, openlijk uit de doeken in zijn autobiografie.

De wondere wereld van de gooners

Wanneer was de laatste keer dat je porno keek? Wat precies? Hoelang? En zou je het samen willen doen? Voor gooners zijn dat geen gênante vragen, maar openingszinnen. Welkom in een subcultuur waarin porno gemeenschap wordt en seks verrassend genoeg niet altijd centraal staat.

Interview over autisme met schrijver Maaike Helmer

Het duurde 42 jaar, maar toen kwam schrijver Maaike Helmer (48) er achter wat de rode draad was tussen zowel haar successen (een internationale modellencarrière, een werkzaam leven als onder meer journalist) als haar flops (een niet behaalde stage) en gedoe (vriendschappen): ze is autistisch. Ze schreef er een boek over: Daar is een woord voor.‘Het hele concept van mijn autisme is dat ik niet kan loslaten.’