De vraag 'zijn we alleen?' is zojuist een stuk minder theoretisch geworden. In een baanbrekende studie heeft een team wetenschappers, onder leiding van professor Lisa Kaltenegger van het prestigieuze Carl Sagan Institute, een definitieve gids gepubliceerd voor de jacht op buitenaards leven. Ze hebben uit een database van duizenden exoplaneten een topselectie van 45 rotsachtige werelden gedestilleerd die de grootste kans bieden op het herbergen van leven.

Dit is geen giswerk, maar het resultaat van een nauwgezette analyse van data van de Gaia-missie en NASA. De onderzoekers creëerden een catalogus van planeten die zich in de 'bewoonbare zone' bevinden. Dit is het 'Goudlokjegebied' rond een ster: niet te heet, niet te koud, maar precies goed voor de aanwezigheid van vloeibaar water, de meest cruciale bouwsteen voor leven zoals wij dat kennen. Dit is de wetenschappelijke shortlist voor een potentiële tweede Aarde.

De link met sciencefiction is onmiskenbaar. Kaltenegger verwijst zelf naar de film Project Hail Mary: 'Ons artikel onthult waar je naartoe moet reizen als we ooit een 'Hail Mary'-ruimteschip bouwen.' De meest veelbelovende doelwitten op de lijst zijn de planeten rondom TRAPPIST-1 (op 40 lichtjaar) en LHS 1140 b (op 48 lichtjaar). In kosmische termen liggen deze werelden praktisch om de hoek, wachtend om ontdekt te worden.

Voorbij de Goudlokjezone

Maar de ware genialiteit van dit onderzoek schuilt in het kijken voorbij de veilige keuzes. Het team heeft bewust planeten aan de lijst toegevoegd die op de uiterste randen van de bewoonbare zone balanceren. Denk aan werelden die net te veel straling ontvangen, op het punt waar een atmosfeer zou kunnen 'wegkoken', of juist planeten aan de ijskoude grens. Deze 'grensgevallen' zijn van onschatbare waarde. Ze fungeren als een natuurlijk laboratorium om onze eigen theorieën over de limieten van bewoonbaarheid te testen.

Door planeten als TOI-700e (aan de hete kant) en Kepler-441b (aan de koude kant) te observeren, kunnen we fundamentele vragen beantwoorden. Hoeveel straling kan een planeet verdragen? Wanneer verandert een waterwereld in een stoomhel als Venus, of een bevroren woestijn als Mars? Deze observaties, uitgevoerd met de vlijmscherpe blik van de James Webb Space Telescope (JWST), zullen de grenzen van het leven zelf definiëren.

Dit is het startschot van een nieuw tijdperk in de astronomie. Met deze lijst in de hand richten de krachtigste telescopen ter wereld zich nu op de meest kansrijke doelwitten. De komende jaren zullen niet langer in het teken staan van speculeren, maar van meten en weten. De jacht is officieel geopend.