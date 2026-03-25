Acteur Diederik Ebbinge: 'Deze tijd is zo geschift, daar kun je bijna geen satire meer over maken'

‘Mijn ouders namen me in mijn jeugd vaak mee naar cabaret. Dat vond ik heel erg leuk. In mijn puberteit werd ik fan van Herman van Veen, zijn liedjes vond ik fantastisch. Ik fantaseerde er weleens over om zelf zoiets te doen, maar wist niet echt hoe of wat. Achter mijn computer begon het te dagen dat ik toch wel die kant op wilde. Toen ben ik auditie gaan doen voor de kleinkunstacademie. Dat was mijn strohalm, mijn levenslijn. Mijn referentiekader van cabaret was tot die tijd vrij klein.

Op de kleinkunstacademie zag ik wat er nog meer allemaal kon en zat ik in de klas met Remko Vrijdag en Rutger de Bekker. De school was in die tijd heel klein, met in totaal 32 leerlingen. Wij waren de jongens in een klasje van zes, dus we zaten elke dag met elkaar opgescheept. Dat was heel leuk en gezellig. Toen we klaar waren met de opleiding en alledrie geen stageplek konden vinden, kwamen we op het idee om dan maar met z’n drieën mee te doen aan het Amsterdams Kleinkunst Festival. De rest is geschiedenis.’