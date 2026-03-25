De Oekraïense drone-aanvallen op Noord-Russische doelen hadden een onbedoeld gevolg: enkele drones weken per ongeluk uit, van het Russische luchtruim naar de Baltische landen.

Beeld ter illustratie (niet de drones in kwestie)

Een reeks drone-incidenten in de Baltische staten in de afgelopen week heeft de spanningen aan de oostgrens van de NAVO doen oplopen. Estland, Letland en Litouwen kregen te maken met onvoorziene drone-inslagen op hun grondgebied.

De meest in het oog springende gebeurtenis vond plaats in de vroege ochtend van 25 maart 2026, toen een drone de schoorsteen van de Auvere-energiecentrale in het oosten van Estland raakte. Volgens de Estse autoriteiten, waaronder de binnenlandse veiligheidsdienst (ISS), raakte niemand gewond en bleef de energie-infrastructuur intact.

De officiële lezing is dat de drone niet opzettelijk op Estland was gericht, maar waarschijnlijk een afzwaaier was van Oekraïense aanvallen op de nabijgelegen Russische havenstad Ust-Luga. 'Dit zijn de gevolgen van de grootschalige Russische agressieoorlog,' aldus Margo Palloson, directeur-generaal van de ISS, in een verklaring aan de Estse omroep ERR.

Onrust en verwarring in de grensregio

Hoewel de fysieke schade beperkt bleef, veroorzaakte het incident aanzienlijke maatschappelijke onrust in Estland. Het nationale waarschuwingssysteem, EE-ALARM, stuurde vage en soms tegenstrijdige berichten uit, wat leidde tot verwarring en een overbelasting van de nationale noodnummers. De Estse regering kwam woensdagochtend in een spoedzitting bijeen om de veiligheidssituatie te bespreken.

De onrust beperkte zich niet tot Estland. In dezelfde nacht detecteerde de Letse luchtmacht een onbemand luchtvaartuig dat vanuit Rusland het luchtruim binnendrong en vervolgens ontplofte. Egils Leščinskis, plaatsvervangend stafchef van de Letse strijdkrachten, suggereerde dat het object van zijn koers was afgeweken, mogelijk door Russische elektronische verstoring. De Letse premier, Evika Silina, benadrukte dat de gevolgen van de aanvallen op Oekraïne steeds vaker voelbaar zijn in de grensregio's van de Baltische staten. De Letse President Edgars Rinkēvičs heeft inmiddels bevestigd dat de drone Oekraïens was.

Diplomatieke gesprekken na eerdere crash

Deze incidenten volgen op een eerdere crash in Litouwen, waar op maandag een Oekraïense aanvalsdrone neerkwam en ontplofte nabij de grens met Belarus. De Litouwse autoriteiten bevestigden dat het een verdwaalde drone betrof die op weg was naar een doelwit in Primorsk, in het noorden van Rusland. Minister van Buitenlandse Zaken Kęstutis Budrys heeft hierover inmiddels gesprekken met Oekraïne aangekondigd.