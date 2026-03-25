De taal die Trump en het Witte Huis gebruiken met betrekking tot de oorlog in Iran lijkt met de week te veranderen.

De communicatiestrategie van president Donald Trump met betrekking tot het conflict met Iran, genaamd ‘Operation Epic Fury’, wordt gekenmerkt door een reeks opvallende tegenstrijdigheden. Gedurende de afgelopen drie weken heeft Trump wisselende en soms conflicterende boodschappen gecommuniceerd over de status, doelstellingen en eindfase van de oorlog. Deze fluctuaties in zijn publieke verklaringen hebben geleid tot onduidelijkheid over de Amerikaanse positie en de te volgen koers in het Midden-Oosten, analyseert CNN.

Een van de meest in het oog springende inconsistenties betreft de status van de oorlog. Op 7 maart verklaarde Trump via sociale media dat de oorlog in feite al 'gewonnen' was. Deze claim herhaalde hij op 11 maart tijdens een rally met de woorden: 'We hebben gewonnen. (...) In het eerste uur was het voorbij.' Deze verklaringen staan in contrast met andere uitspraken waarin hij aangaf dat er 'nog meer te doen' is en dat de missie nog niet voltooid is. Tegelijkertijd wordt de inzet van 1.000 militairen van de 82nd Airborne Division voorbereid, wat duidt op een voortdurende en potentieel escalerende militaire operatie.

Een vergelijkbare verschuiving is zichtbaar in de gestelde eisen aan Iran. Waar de president op 6 maart nog in hoofdletters een 'ONVOORWAARDELIJKE OVERGAVE' eiste, is zijn toon recentelijk gematigder geworden. In latere verklaringen sprak hij over de mogelijkheid van een diplomatieke oplossing. 'Ze willen heel graag een deal sluiten,' meldde hij aan verslaggevers, wat een significante verandering is ten opzichte van zijn eerdere, onbuigzame standpunt. Deze retorische draai van absolute eis naar onderhandelingsbereidheid illustreert de dynamische en onvoorspelbare aard van zijn benadering.

Wisselende visies op leiderschap

De visie van president Trump op de toekomstige politieke structuur van Iran heeft eveneens een evolutie doorgemaakt. Aanvankelijk sprak hij de hoop uit een scenario te kunnen repliceren dat vergelijkbaar is met de Amerikaanse aanpak in Venezuela, waarbij een nieuwe, welgevallige leider zou worden geïnstalleerd. 'Misschien vinden we wel zo iemand in Iran,' stelde hij.

Dit ideaalbeeld maakte echter plaats voor de erkenning van wat hij zelf omschreef als een 'worstcasescenario': de opkomst van een leider die 'net zo slecht is als de vorige persoon'. De keuze voor Mojtaba Khamenei, die als een hardliner wordt gezien, lijkt dit scenario te bevestigen, waarop Trump hem als 'onacceptabel' bestempelde.

Ambiguïteit over grondtroepen

Een consistent patroon in de communicatie van Trump is het handhaven van strategische ambiguïteit over de mogelijke inzet van grondtroepen. Vragen van journalisten hierover worden consequent ontweken of afgedaan als ongepast. Zo reageerde hij op een vraag van een Fox News-presentator met: 'Wie zou zo'n vraag stellen? En welke dwaas zou die beantwoorden?'