Van overgave tot deal: een chronologie van de ...
Drone-ontploffingen in Estland, Letland en Litouwen leggen kwetsbaarheid ...
Wedden op de oorlog in Iran: handelaar verdiende ...
Iran ontkent gesprekken met VS: 'Trump rekt tijd ...
Trumps opmerkingen over Iran laten de olieprijs 10 ...
JA21 stelt Kamervragen: is vacature voor 'persoon van ...
Roddelende kroonprinses Mette-Marit werd zelf 'misleid' door Epstein
Lokale politicus niet welkom op verkiezingsfeest vanwege gebiedsverbod
Dit zegt Lidewij de Vos zelf over het ...
Gemeenteraadsverkiezingen: zoveel mensen stemden op Johan Derksen
Caroline van der Plas stemde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ...
Digitale isolatie Moskou: de impact van de aanhoudende ...
Dit is waarom lokale partijen terrein winnen
Keert Mona Keijzer terug bij BBB? 'De bal ...
Dit zijn de getallen achter de gemeenteraadsverkiezingen
Geen toenadering vanuit 'moddergooiende' BBB: Mona Keijzer 'weinig hoopvol' over terugkeer

De breuk tussen Mona Keijzer en de BBB-top legt diepe organisatorische problemen bloot en zorgt voor onrust onder de leden.

Redactie Nieuwe Revu
BBB
Mona Keijzer
Mona Keijzer
Mona Keijzer

De interne spanningen binnen de BoerBurgerBeweging (BBB) hebben een kritiek punt bereikt, met een openlijke crisis rondom het vertrek van Mona Keijzer uit de Tweede Kamerfractie. Haar recente uitspraken over de partijcultuur leggen een dieperliggend conflict bloot dat de stabiliteit van de BBB bedreigt, schrijft De Telegraaf.

De kern van het conflict is de door Keijzer ervaren vertrouwensbreuk met partijleider Caroline van der Plas en de nieuwe fractievoorzitter Henk Vermeer. Een eerdere toezegging over het partijleiderschap zou zijn geschonden, wat voor Keijzer de aanleiding was om haar zetel als onafhankelijk Kamerlid voort te zetten. Dit besluit werd gevolgd door publieke insinuaties vanuit de partijtop over mogelijke samenwerkingen van Keijzer met PVV-afsplitsers, aantijgingen die door alle betrokkenen stellig worden ontkend.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot aanzienlijke onrust binnen de partijachterban. Volgens ingewijden hebben circa 1000 leden hun lidmaatschap opgezegd uit onvrede. De kritiek richt zich met name op de communicatiestrategie van de partijtop en een gebrek aan transparantie rond de aanstaande ledenvergadering. Mona Keijzer omschrijft de gang van zaken als 'amateuristisch' en vreest dat de BBB terugvalt in de 'veredelde vriendenclub van het begin.'

Bekijk ook
Mona Keijzer terug bij BBB? 'De bal ligt bij Henk Vermeer' | Nieuwe Revu

Cruciale ledenvergadering legt verdeeldheid bloot

De aankomende ledenvergadering in Barneveld wordt gezien als een beslissend moment voor de partij. Een aanzienlijk deel van de leden dringt aan op structurele veranderingen, waaronder meer ledendemocratie en een doorlichting van de partijorganisatie. Het meest gevoelige voorstel is het 'herstel van de oorspronkelijke samenstelling van de Tweede Kamerfractie' middels onafhankelijke bemiddeling, wat een terugkeer van Keijzer zou betekenen.

Fractievoorzitter Henk Vermeer heeft zich hierover sceptisch uitgelaten, stellende dat het 'vreemd is om op iemand te stemmen die niet meer in de fractie zit.' De uitkomst van de vergadering en de ruimte die het bestuur biedt voor kritiek en debat zullen bepalend zijn voor de toekomstige koers en eenheid van de BBB.

De Telegraaf NL Beeld / Patrick van Emst

