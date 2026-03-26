Ineens verschenen er ontzettend vage videos op de sociale media van het Witte Huis. Is dit de bedoeling of zitten er kwade machten achter?

Donald Trump (inzet: logo X)

Gisteravond ging het helemaal mis op de socials van het Witte Huis. Zonder enige uitleg werden er twee absurd cryptische video's online geknald die miljoenen mensen in totale verwarring brachten. De eerste, een vaag filmpje van iemands voeten met een vrouwenstem die fluistert: 'It's launching soon, right?', werd binnen 90 minuten weer verwijderd, aldus CNBC.

De paniek was compleet. Werd de boel gehackt door een stagiair met een G&T'tje te veel op? Of zit er een duister plan achter? Vlak daarna verscheen video twee: een zwart, statisch scherm met alleen een notificatiegeluid en een flits van de Amerikaanse vlag. Geen context, geen uitleg. Alleen een paar emoji's en miljoenen views van mensen die zich afvragen wat er in godsnaam aan de hand is.

Het internet ontplofte met theorieën. Van een amateuristische fout tot een bizarre teaser voor iets groots. Feit is dat het officiële kanaal van de machtigste man ter wereld op dit moment de geloofwaardigheid heeft van een dronken oom op een familiefeest. Het Witte Huis zelf? Dat zwijgt in alle talen en laat het gissen over aan de rest van de wereld. Bekijk het (nog) niet verwijderde filmpje hieronder.

Amateurisme of geniale zet?

Het is niet de eerste keer dat er rare content uit die hoek komt. Onder de vorige regering zagen we ook al meme-achtige posts voorbijkomen, maar dit voelt anders. Dit is geen geplande grap, dit voelt als pure chaos. Het roept de vraag op: als ze hun eigen social media al niet onder controle hebben, wat dan nog wel? Dit is een masterclass in hoe je jezelf online te kakken zet, terwijl de wereld toekijkt en speculeert over de incompetentie achter de schermen.