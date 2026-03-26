The Guardian fileert minister Boekholt-O'Sullivan (D66): 'Alle citaten kloppen'

Minister Boekholt-O'Sullivan (D66)

Het interview van woonminister Elanor Boekholt-O’Sullivan met de Britse krant The Guardian heeft geleid tot politieke ophef. De controverse ontstond nadat bleek dat een door haar gemaakte bewering over het gebruik van douchemuntjes tijdens haar militaire missie in Afghanistan feitelijk onjuist is. Dit voorval heeft in de Tweede Kamer vragen opgeroepen over de communicatie en geloofwaardigheid van de minister.

De kwestie kwam aan het licht nadat de minister via haar woordvoerder toegaf dat haar uitspraak niet klopte. In het interview gebruikte ze het voorbeeld van schaarste, waarbij ze refereerde aan beperkte douche- en telefoontijd in Afghanistan door middel van muntjes. Dit bleek niet op waarheid te berusten. De reactie vanuit haar ministerie was aanvankelijk om de verantwoordelijkheid bij de journalist van The Guardian te leggen, suggererend dat citaten onjuist waren samengevoegd.

De Britse krant heeft deze lezing echter stellig tegengesproken. De betreffende journalist verklaarde tegenover de Volkskrant: 'Ik neem alle interviews op. De citaten zijn getrouw vertaald.' Deze weerlegging plaatst de verklaring van de minister en haar woordvoerder in een lastig parket en verhoogt de druk op de bewindsvrouw om alsnog met een sluitende verklaring te komen.

Politieke gevolgen

De onthulling leidde in de Tweede Kamer tot verbazing bij zowel coalitie- als oppositiepartijen. De ophef betrof niet alleen de onjuiste anekdote, maar ook de in het interview ontvouwde woonplannen, waarin werd gesproken over het genoegen nemen met minder vierkante meters per persoon. Kamerleden eisten onmiddellijk opheldering, maar de minister weigerde aanvankelijk naar de Kamer te komen en gaf aan pas later schriftelijk te willen antwoorden. De minister wordt nu verwacht opheldering te verschaffen tijdens een reeds gepland Kamerdebat.