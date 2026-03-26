De deelnamecriteria voor de vrouwelijke categorie op de Olympische Spelen zijn aanzienlijk gewijzigd. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft een nieuw beleid aangenomen dat transgender vrouwen uitsluit van competitie in vrouwenevenementen, te beginnen met de Spelen van 2028 in Los Angeles. De kern van dit IOC beleid voor transgender atleten is de invoering van een eenmalige, verplichte SRY-gentest als bepalende factor voor biologisch geslacht, aldus CNN.

De beslissing werd door het IOC gepresenteerd als een maatregel ter bescherming van 'eerlijkheid, veiligheid en integriteit in de vrouwelijke categorie'. Volgens IOC-voorzitter Kirsty Coventry, zelf een tweevoudig Olympisch kampioene, is het besluit noodzakelijk omdat zelfs de kleinste marges het verschil kunnen maken tussen winst en verlies op het hoogste niveau. Het standpunt is dat de biologische voordelen die bij de mannelijke ontwikkeling ontstaan, niet volledig kunnen worden weggenomen.

Het tien pagina's tellende beleidsdocument van het IOC verwijst naar specifiek wetenschappelijk onderzoek. Het beschrijft hoe mannen tijdens drie levensfasen - in de baarmoeder, de vroege jeugd en vanaf de puberteit - testosteronpieken ervaren. Deze processen resulteren in blijvende fysieke voordelen op het gebied van kracht, vermogen en uithoudingsvermogen. De SRY-gentest, die screent op het gen dat de mannelijke geslachtsontwikkeling initieert, wordt door de expertgroep van het IOC beschouwd als de meest accurate en minst intrusieve methode die momenteel beschikbaar is.

De invloed van Trumps sportbeleid

De timing en de inhoud van het IOC-besluit kunnen niet los worden gezien van politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump ondertekende een jaar eerder een presidentieel decreet, 'Keeping Men Out of Women’s Sports'.

Dit decreet dreigde met het intrekken van financiering voor organisaties die transgender atleten toelaten in vrouwensporten en het weigeren van visa aan betreffende atleten. Als reactie hierop actualiseerde het Amerikaanse Olympisch Comité zijn richtlijnen om te voldoen aan de verplichtingen vanuit het Witte Huis, wat een precedent schiep dat nu navolging krijgt op internationaal niveau.