Ad Melkert kritisch op naam PRO: 'Drijft weg van 'arbeid''

PvdA-prominent Ad Melkert

De fusiepartij GroenLinks-PvdA heeft haar nieuwe naam gepresenteerd: PRO. De keuze wordt echter niet door iedereen met enthousiasme ontvangen. Voormalig PvdA-leider Ad Melkert heeft zich kritisch uitgelaten over de naam en de onderliggende koers die deze symboliseert.

In een reactie geeft Melkert, die de PvdA leidde van 2001 tot 2002, de naam PRO een bescheiden voldoende, een 6. Hij stelt dat zijn waardering aanzienlijk hoger was uitgevallen als er een andere term aan 'Pro' was toegevoegd. Zijn kritiek richt zich met name op wat er in de naam ontbreekt, een gemis dat volgens hem een ideologische verschuiving weerspiegelt.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

De kern van zijn bezwaar betreft het verdwijnen van het begrip 'arbeid' als centrale pijler. 'Arbeid is al 100 jaar leidend geweest, eerst bij de SDAP en daarna bij de PvdA', aldus Melkert. Hij signaleert dat de partij zich met de nieuwe positionering verder verwijdert van deze historische basis. Volgens de oud-partijleider representeert de naam een electoraat dat niet meer primair geworteld is in de traditionele achterban van de sociaaldemocratie.

'Pro Sociaal' als ideologisch kompas

Hoewel Melkert de keuze voor het woord 'pro' als positief beschouwt, omdat het een vooruitstrevende en constructieve houding impliceert, vindt hij de term opzichzelfstaand te inhoudsloos. 'Dat je zegt: ik ben niet een partij van tegen. Je wilt vooral 'voor' zijn, vooruitgang bepleiten', erkent hij. De vraag blijft echter wélke verandering de partij nastreeft.

Ook Gijs Broere, voorzitter van GroenLinks-jongerenbeweging DWARS, merkt op dat 'progressief' een containerbegrip is. Melkert concretiseert zijn visie door te stellen dat de naam 'Pro Sociaal' een betere keuze was geweest. Een dergelijke naam zou volgens hem direct duidelijkheid scheppen over de kernwaarden van de partij en de maatschappelijke doelen die zij nastreeft.