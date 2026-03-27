Jan Roos over Paul de Leeuw: 'Nederland zit niet meer op hem te wachten'

Jan Roos (Inzet: Paul de Leeuw)

Paul de Leeuw (64) is volop onderwerp van gesprek. Van een indrukwekkende afvaltransformatie en een groots aangekondigd jubileumconcert tot stevige kritiek op zijn nieuwste tv-programma: de presentator ligt zowel onder de loep als onder vuur.

Andries Jelle de Jong 27 mrt. '26

Paul de Leeuw is ineens veel in het nieuws. Wat is er allemaal rondom hem te doen?

De presentator is naar eigen zeggen 18 kilo afgevallen met behulp van het afslankmiddel Mounjaro. De Leeuw vertelt dat hij daar open over is, omdat het voor hem zo goed werkt. Hij begon met het middel vanwege zijn knieën, omdat minder gewicht de belasting vermindert. Inmiddels voelt hij zich een stuk beter en merkt hij dat hij ook makkelijker beweegt en beter kan lopen. Daarnaast was er nieuws over een concert in Ahoy volgend jaar ter ere van zijn 65ste verjaardag. Op 26 maart 2027 staat De Leeuw samen met een aantal van zijn vrienden in de Rotterdamse concertzaal.

Tot zover het blokje positief nieuws. Want er was ook gezeik...

Klopt. Paul de Leeuw kreeg stevige kritiek van Johan Derksen vanwege zijn programma Een vergetelijk mooie reis, waarin hij op reis gaat met dementerende ouderen. In Vandaag Inside spaarde Derksen hem niet en noemde hij het programma ‘mensonterend’. Volgens Derksen wordt er televisie gemaakt over de rug van kwetsbare mensen en gaat het niet om oprechte zorg, maar om kijkcijfers en commercie. ‘Hij gaat met mensen die dement zijn op vakantie en dat is scoren over de rug van zieke mensen’, stelde Derksen, die benadrukte dat zo’n initiatief alleen te rechtvaardigen is zonder camera’s.

‘Ik vind het echt een schande dat Jan Slagter dit uit durft te zenden’

Wat vindt Paul de Leeuw van zichzelf?

‘Ik ga niet meer met mijn vingers in mayonaisepotten en kan de bitterballen aan me voorbij laten gaan.’

Wat vinden wij van Paul de Leeuw?

Hij eet gezonder, maar maakt nog altijd tv die zwaar op de maag ligt.

Wat vinden anderen van Paul de Leeuw?

Henny Huisman- collega

‘Ik heb zelf ooit Henny’s House Party gepresenteerd voor Philadelphia-zorgcentrum met gehandicapten en dat was geweldig om te mogen maken. Paul is en blijft een megatalent en er zit geen centimeter kwaadwillendheid in zijn manier van presenteren. Alleen leven we nu in een heel andere tijd. Niks mag meer, niks kan meer. Alles ligt onder een vergrootglas. Dat Johan Derksen het mensonterend vindt zegt niets. Er zijn legio mensen die dat van hem vinden. Ikzelf blijf wel fan van de Grolloose snor.’

Henny Huisman.

Jan Roos- presentator Roddelpraat

‘Paul de Leeuw was vroeger de man waar iedereen voor thuisbleef. De schreeuw van De Leeuw was legendarische televisie. Hij was toen de grootste, met programma’s die grappig waren, schurend, grof, heftig en creatief. Maar hij snapt ook wel dat dat soort televisie tegenwoordig niet meer mag van onze linkse woke elite. Dus nu moet hij het doen met bijrolletjes en daar is hij gewoon niet goed in. En dan zie je dat elk programma waar hij in verschijnt, gewoon een kutprogramma is. Hij moet en zal op televisie blijven, maar het werkt gewoon niet meer. Hetgeen waar hij goed in was: dat kan, mag of durft hij niet meer maken. En de rest is gewoon niet om aan te zien.

Ik kijk sowieso geen NPO, dat is één bak zure linkse kots die uit je televisie komt. En al helemaal niet als het iets met zieke mensen is. Dan krijg je het Johnny de Mol-effect: die kan ook niks, dus die maakt programma’s met mongolen en dan lijk je vanzelf sympathiek. Gordon heeft dat ook geprobeerd toen de bejaarden op waren en nu zijn blijkbaar demente bejaarden aan de beurt. Het wordt steeds perverser. Het volgende programma is wellicht dat ze met lijken een reisje op de Rijn gaan maken. Ze hopen steeds over de rug van patiëntjes beter te worden. Paul de Leeuw moet het nu hebben van verwarde bejaarden. Het heeft iets zieligs en ik denk dat het zieliger is voor Paul de Leeuw dan voor die mensen, want die weten de volgende dag toch niet meer dat ze met Paul de Leeuw op pad zijn geweest. Hij moet er gewoon mee ophouden. Ga lekker punniken of zo. Nederland zit niet meer op hem te wachten.’

Gordon- collega

‘De kritiek op Paul door Johan Derksen is volledig onterecht. Dezelfde kritiek had hij op mij met bejaarden en mijn programma’s met mensen met het downsyndroom. Het is bezopen om te denken dat wij als programmamakers kwetsbare groepen ‘gebruiken’ ter meerdere glorie van onszelf. Paul ken ik als een super-integer mens, hij is wel de laatste die zoiets zou doen. Het is eeuwig jammer dat mede door die bekrompen gedachte mijn programma Down the Road in Nederland is gekild terwijl het in België wordt aanbeden! Paul moet zich niets aantrekken van die zeiksnor en doen waar hij het beste in is.’

Gordon.

Angela de Jong- AD-columniste

‘Ik heb met enorm veel plezier gekeken. Vooraf had ik wel mijn bedenkingen, want ik vind het gezeul met mensen die dementerend zijn op televisie best lastig, ook door mijn eigen ervaringen; mijn vader had een vorm van dementie en is nog niet zo lang geleden overleden. Ik vind het met respect gemaakt. Ze laten de mooie kanten zien, maar ook de lelijke. Dat vind ik juist goed, want je ziet echt wat dementie betekent in het dagelijks leven. Voor de mensen zelf en voor degenen om hen heen. Ik vind de boodschap dat er vaak meer kan dan je denkt, heel mooi. Dat herken ik ook, wij hebben mijn vader ook nog meegenomen op wintersport en daar genoot hij enorm van. Het is ook waardevol dat je nog herinneringen kunt maken.

Ik vind ook dat Paul het heel goed doet. Het is geen typische Paul de Leeuw-show, het draait echt om de mensen. Paul is goed met mensen, zeker als die misschien niet helemaal doorsnee zijn. Hij behandelt ze niet anders, gaat niet op zijn knieën en stelt zich ook niet boven hen; hij behandelt ze gewoon zoals ze zijn. Als hij nog op televisie wil blijven, moet hij dit soort dingen doen. Ik zie hem tachtigduizend keer liever in zulke programma’s dan in dat verschrikkelijke Ranking the Stars. Dat is zo passé. Hoewel ik het een moeilijk thema vind en er soms nog steeds slecht naar kan kijken door mijn eigen herinneringen, vind ik dit echt een programma dat gewoon klopt. Dit deugt.’