Leon Verdonschot: 'Alle kritiek op de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA is terecht'

'Is er ook iemand die er niet bij was betrokken wél enthousiast over de naam Progressief Nederland?'

Beste Jesse Klaver,



Of moet ik zeggen, PRO-bro? Is er ook iemand die er niet bij was betrokken wél enthousiast over de naam Progressief Nederland? Het is, valt denk ik wel met enige stelligheid te zeggen, een verschrikkelijk slechte naam. Om drie redenen.

Eén: het bekt niet, zes lettergrepen lang. Probeer het maar eens uit te beelden bij Hints.



Twee: het tweede woord is overbodig (welk land ánders?), het eerste woord nietszeggend. ‘Progressief’ is niet links. Progressief is hoe mensen zichzelf noemen die vinden dat uitgebuite mensen in flexbanen wél recht hebben op regenboogzebrapaden. Dat vrouwen wél recht hebben op abortus, maar ze moeten wel naar de kliniek in een geprivatiseerde bus, en daarop wachten bij een opgeheven bushalte. Ga eens naar alle wijken die ooit PvdA-bolwerken waren en waar nu de PVV de grootste is, en test daar welke gevoelens mensen hebben bij de term ‘progressief’. Mijn gok: geen enkele.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Drie: je hebt er drie woorden voor laten vallen die wél duidelijk waren. Groen. Links. En Arbeid. Alle kritiek op de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA is, kortom, terecht.

Tegelijk: er zijn wel meer partijen in Nederland met een beroerde naam. Partij voor de Vrijheid: misleidend, want het is geen partij, het is één man. Forum voor Democratie: misleidend, want antidemocratisch. JA21: blijft een bezopen naam, met die Joost en Annabel erin, alsof het een geboortekaartje is. Bovendien is het oprichtingsjaar altijd een overbodige toevoeging: wie dat wil weten, belt de notaris wel even. D66: zie vorige zin.

Er bestaan echter ook partijen met een goeie naam. BoerBurgerBeweging: allitereert lekker, al snap ik ook wel dat Hugo de Jonge het ooit ‘triple B’ noemde. Staatkundig Gereformeerde Partij: klinkt naar enkele eeuwen geleden en dat klopt. Goede naam dus. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie: dat ‘volks’ was ooit hilarisch, want een partij voor de economische elite, maar ze winnen altijd de verkiezingen en anders wel de formatie-onderhandelingen, dus inmiddels klopt de naam wel. Denk: vernoemd naar het Turkse woord voor gelijkheid. Denk is de lange arm van de Turkse regering, dus goeie naam. Socialistische Partij: voor een partij van en voor socialisten de perfecte naam. De spelling was ooit ‘Socialistiese’. Die ‘moderne spelling’ was op een gegeven zó niet van deze tijd dat het inmiddels weer de perfecte spelling zou zijn.

Partij voor de Dieren: een naam die jarenlang veel verontwaardiging en verbijstering opriep, dus een uitstekende naam voor een uitgesproken partij. De Telegraaf vindt het nog steeds te ingewikkeld en maakt er altijd ‘Dierenpartij’ van. Volt: verwijst naar elektriciteit en dus naar ‘energie’. Zo bedacht en geforceerd dat er wel een reclamebureau achter móét zitten. Past dus wel bij ze. ChristenUnie en Christen-Democratisch Appèl: zowel ‘unie’ als ‘appèl’ hint meer naar het jaar 0 dan het jaar 2026, dus perfect, want toen werd de inspirator geboren.

Wat een draak van een logo ook trouwens, dat van Progressief Nederland. Een groene roos, waar de strijdbaarheid (de vuist) is vervangen door een hartje. Dat is geen partijlogo, dat is een emoticon.