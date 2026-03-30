Astrid Holleeder bij de eerste uitzending van RTL Tonight

Het doek is gevallen voor RTL Tonight. Wat een vernieuwend media-experiment moest zijn, is geëindigd in een pijnlijk debacle, rechtstreeks in het gezicht van kijkcijferkanon Beau van Erven Dorens. Zondagavond, live in de uitzending, kon hij de klap amper verbergen en noemde het simpelweg 'klote' dat de stekker eruit gaat. Een rauwe, onvervalste reactie van een presentator die weet dat hij verloren heeft.

De directie van RTL probeert het nog te verpakken in marketingpraat over 'innoveren' en een 'vorm die onvoldoende is aangeslagen', maar de kijkcijfers waren simpelweg te laag. Met een gemiddelde van 430.000 kijkers werd RTL Tonight compleet weggevaagd door concurrenten als Vandaag Inside. Het was pijnlijk duidelijk: het publiek had geen trek in die geforceerde opzet met gasten aan een balie. Een format dat volgens critici nooit heeft gewerkt.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Zelfs Beau van Erven Dorens geeft nu schoorvoetend toe dat een klassieke talkshowtafel 'ook fijn' is. Maar de echte bom onder het programma werd al maanden geleden gelegd. In november stapte Renze Klamer op. Hij vond de opzet niks en trok zijn conclusies. Een gewaagde zet, die hem nu de koning van de late avond maakt. Terwijl Beau, Humberto Tan en de later ingestapte Leonie ter Braak het zinkende schip probeerden te redden, wachtte Renze Klamer rustig zijn kans af.

De genadeklap van Renze

En die kans kwam. RTL trekt niet alleen de stekker uit het programma van Beau, ze geven de sleutels van de late avond direct aan de man die als eerste wegliep. Renze Klamer start na de zomer met een gloednieuwe talkshow, in een 'vertrouwde opzet'. Zijn reactie op Instagram? Een triomfantelijke post waarin hij meldt een tafel te zoeken. Een subtiele hint naar de mislukte opzet van RTL Tonight.

RTL-baas Peter van der Vorst mag dan mooie woorden spreken over de 'tomeloze inzet' van Beau, Humberto en Leonie, maar de realiteit is ijskoud: ze zijn aan de kant geschoven voor de man die weigerde mee te doen aan de waanzin. De vraag is nu of we Beau, Humberto en Leonie nog terug gaan zien.