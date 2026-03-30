Een onverklaarbaar medisch incident dwong astronaut Mike Fincke tot een vroegtijdige terugkeer van het ISS. Zijn missie werd een met een maand verkort. Hij onthult nu wat hem overkwam en hoe het sindsdien met hem gaat.

Fincke bij terugkomst op aarde

Een onverwacht medisch noodgeval dwong astronaut Mike Fincke tot een voortijdige beëindiging van zijn missie in het International Space Station (ISS). Tijdens de voorbereidingen voor een geplande ruimtewandeling werd Fincke op 7 januari geconfronteerd met een plotseling en volledig verlies van zijn spraakvermogen. Het incident vond plaats zonder enige voorafgaande symptomen of pijn, verklaarde hij in een interview met AP News.

De bemanning reageerde onmiddellijk en schakelde het medische team van NASA op de grond in. Het voorval, dat door Fincke werd omschreven als een beangstigende ervaring, duurde circa twintig minuten. 'Het kwam totaal onverwacht. Het ging ongelooflijk snel,' verklaarde de astronaut in het interview. Medische experts hebben acute oorzaken zoals een hartaanval of verstikking kunnen uitsluiten.

Ondanks uitgebreid onderzoek na het incident kon er geen definitieve medische oorzaak worden vastgesteld. Fincke meldde zich direct na het voorval weer volledig hersteld, maar gezien de onzekerheid en de potentiële risico's besloot NASA de missie aan te passen. De geplande tiende ruimtewandeling van de astronaut werd geannuleerd en zijn terugkeer naar de aarde werd met een maand vervroegd.

Vragen voor de toekomst van ruimtevaart

Het voorval, dat door Fincke wordt getypeerd als 'een zeer, zeer snelle blikseminslag,' roept belangrijke vragen op over de fysiologische effecten van langdurig verblijf in de ruimte. Met een totaal van 549 dagen in gewichtloosheid is het mogelijk dat dit incident een nog onbekend gevolg is van de extreme omstandigheden.

'De gezondheid en het welzijn van onze astronauten is altijd onze hoogste prioriteit,' benadrukte NASA-topman Jared Isaacman. Dit medische mysterie onderstreept de complexiteit en de risico's die verbonden zijn aan bemande ruimtevaart en noodzaakt verder onderzoek naar de langetermijneffecten op het menselijk lichaam.