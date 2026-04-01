Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 14e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Van verzoeken om ‘op pad te gaan met de grote reportageschrijver’ wordt Marcel van Roosmalen weliswaar een beetje moe, maar voor Revu’s Casper Sikkema maakte hij graag een uitzondering. Het bracht het duo tot in Heerde, waar Van Roosmalen probeerde een try-out van zijn theatershow Ik mag niet klagen in goede banen te leiden. ‘Dit was echt de hel. Ik wist het al vanaf moment één, en dan moetje nog anderhalf uur.’

De 'coolste' dictators ter wereld

Wie denkt aan een dictatuur, denkt nog vaak aan een norse grijsaard die zich omringt met generaals en jaknikkers. Anno 2026 gaat dat beeld niet meer op: een nieuwe generatie leiders pronkt openlijk met hardvochtige regeerstijlen die mensenrechten en democratische normen ondergeschikt maken aan efficiëntie. In het Westen wint dit autoritaire staatsmodel gestaag aan populariteit.

Interview met Marcel Musters

Hij was een van de mastodonten in acteerland, maar Marcel Musters (66) is uitgespeeld. In zijn nieuwe leven speelt zijn hond Mika de hoofdrol, met wie hij elke avond lepeltje-lepeltje op de bank ligt. Bijrollen zijn weggelegd voor yin yoga, meditatie en de vele vrouwen die de oud-acteur spreekt voor zijn podcast De 100 vrouwen van Marcel. ‘Ik ben steeds meer in mezelf geland.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier .

Cheerleaders van Poetin

Hij slingert via zijn online-platform oerorthodoxe Kremlinpropaganda de wereld in en zij deporteert Oekraense kinderen vanuit bezet gebied naar Rusland: Konstantin Malofejev en Maria Lvova-Belova. Het zijn niet de bekendste namen binnen het Russische regime, maar sinds ze in 2024 in het huwelijksbootje stapten, zijn ze in toenemende mate het uithangbord voor Poetins Rusland, waar alles draait om oorlog, traditionele familiewaarden en orthodoxie

Vittorio Busato keek rond in tbs-klinieken

Voor verkrachtingen, geweldsdelicten en zedendelicten leggen Nederlandse rechters steeds vaker tbs op. Die maatregel moet de maatschappij beschermen tegen psychisch gestoorde misdadigers. Maar in de elf tbs-klinieken die Nederland telt, krijgen buitenstaanders zelden toegang. De Amsterdamse psycholoog/schrijver Vittorio Busato kreeg die bij hoge uitzondering wél. ‘De gevangenis is een jungle, maar tbs is net zo vreselijk.’