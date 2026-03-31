‘Bij de afspraken die ooit zijn gemaakt over het verkeer. Het is gewoon ooit op die manier besloten. Ik heb logica nodig, of anders ezelsbruggetjes. Maar het moeilijke aan autorijden is dat het daarnaast zoveel mogelijk tegelijk is: kennisinformatie verwerken, executieve functies combineren, overzicht houden terwijl allerlei zintuiglijke bronnen van informatie binnenkomen, die in beweging zijn, keuzes maken terwijl de variabelen steeds wisselen. Ik heb de gewoonte om scenario’s continu te toetsen aan de praktijk. Maar dan wel: álle scenario’s, en dat zijn er in de auto oneindig veel. Dat neemt dus heel veel brainspace in, die ik nodig heb voor andere zaken.

Veel ‘praktische’ zaken gaan bij mij niet geautomatiseerd. Bijvoorbeeld de volgorde van eerst instappen, dan de stoel goed zetten en dan pas je gordel omdoen. Niet eerst de gordel omdoen en dan de stoel goed zetten. Als je dat doet, klopt de positie van de gordel niet meer. Maar dat doe ik dus soms wel, omdat dat de manier is waarop ik het mezelf heb aangeleerd, en ik geen reden heb om aan te nemen dat die manier niet logisch is. Natuurlijk constateer ik zelf ook wel dat het moeizaam gaat, maar het is niet zo dat ik daar dan automatisch de conclusie uit trek dat dit niet de logische volgorde is. Ik onthoud om diezelfde reden ook steeds niet waar het gaspedaal zit. Dat is de rechter, toch? En de linker is de rem, en die is heel groot?’