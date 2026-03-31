Duizenden gedupeerden van het toeslagenschandaal dreigen wéér de dupe te worden door een keiharde deadline. De overheid is volgens hen onverbiddelijk.

Sandra Palmen

De afwikkeling van het toeslagenschandaal bevindt zich in een kritieke fase nu de deadline voor het aanmelden van aanvullende schade nadert, aldus nu.nl. Deze deadline, vastgesteld op 1 april, veroorzaakt aanzienlijke onrust onder gedupeerde ouders en belangenorganisaties, die stellen dat de hersteloperatie hiermee haar doel voorbijschiet.

De kern van het probleem is de procedure voor slachtoffers die meer dan alleen financiële schade hebben geleden door het onterecht terugvorderen van toeslagen. Voor hen, die bijvoorbeeld hun baan, woning of relatie verloren, is een speciaal loket geopend. Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) stelt echter dat de communicatie over deze cruciale deadline onvoldoende is geweest, waardoor vele van de 44.000 gedupeerden niet op de hoogte zijn. Bovendien hebben technische storingen de bereikbaarheid van het aanmeldportaal op cruciale momenten ondermijnd.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Een specifieke, kwetsbare groep bevindt zich buiten de landsgrenzen. Erica Wever, die een lotgenotengroep op Curaçao heeft opgericht voor ouders die vanwege de Belastingdienst naar het buitenland zijn vertrokken, signaleert dat deze 'staatsvluchtelingen' grotendeels buiten het vizier van de overheid vallen. Het diepgewortelde wantrouwen in de overheid, gevoed doordat het verantwoordelijke ministerie van Financiën ook de hersteloperatie leidt, vormt volgens haar een significant obstakel voor aanmelding. 'Het is een oneerlijke machtspositie waarbij de dader het nog steeds voor het zeggen heeft', aldus Wever.

Erkenning van problemen

Vanuit het ministerie wordt de noodzaak van de deadline benadrukt om de voortgang van de hersteloperatie te waarborgen. Het streven is om de gehele operatie voor 2028 af te ronden. Deze doelstelling staat op gespannen voet met het advies van de commissie-Van Dam, die vorig jaar in een kritisch rapport concludeerde dat 'rust en nazorg' prioriteit moeten krijgen boven een harde einddatum.

Een woordvoerder van staatssecretaris Sandra Palmen erkent de technische problemen met het portaal en stelt dat er een oplossing komt voor wie daardoor te laat is met aanmelden. De woordvoerder benadrukt dat iedereen na de integrale beoordeling schriftelijk is geïnformeerd en dat er met latere aanmeldingen 'ruimhartig' zal worden omgegaan.

Desondanks blijft de vrees bestaan dat de harde deadline ertoe leidt dat een aanzienlijke groep slachtoffers definitief niet de compensatie krijgt waar zij recht op heeft. Van de 19.000 gedupeerden die zich reeds hebben gemeld, hebben 3.500 het proces volledig doorlopen.