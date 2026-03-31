Photoshop-politicus Patricia Reichman weigert zetel op te geven

Een bewerkte foto, een woedende partij en een zetel die ze weigert op te geven. De politieke rel rond Photoshop-politicus Patricia Reichman wordt steeds groter.

Het leek een formaliteit, maar de verkiezing van Patricia Reichman als wijkraadslid voor Leefbaar Rotterdam heeft een onverwachte wending genomen. De kern van het conflict is een campagnefoto die, laten we zeggen, een nogal optimistische weergave van de werkelijkheid bleek te zijn. Haar partij heeft haar inmiddels de deur gewezen, maar Reichman peinst er niet over haar zetel op te geven, meldt RTL Nieuws.

De zaak kwam aan het rollen toen het AD opmerkte dat de foto van Reichman in de wijkkrant opvallend weinig weghad van haar officiële portret op de gemeentelijke website. De verschillen waren zo groot dat de authenticiteit van de campagnefoto direct in twijfel werd getrokken. Leefbaar Rotterdam was niet geamuseerd en concludeerde al snel dat dit geen klein schoonheidsfoutje was.

Reichman verdedigde zich door te stellen dat de originele foto een te lage resolutie had, en dat ze deze door een 'internetprogramma' had gehaald 'om de pixels te verhogen'. Volgens de partijleiding is dat een understatement van het jaar. 'De foto is duidelijk heftig bewerkt met AI en geen realistische weergave,' aldus de officiële verklaring van een partij die zich duidelijk in zijn wiek geschoten voelt.

Een pixel te ver?

De vraag is natuurlijk: waar ligt de grens? Een filtertje hier of daar is inmiddels gemeengoed, maar dit incident toont aan dat een complete digitale make-over politieke consequenties kan hebben. Leefbaar Rotterdam heeft Reichman verzocht haar zetel terug te geven aan de partij, maar stuitte op een resoluut 'nee'. Met 771 stemmen op haar naam voelt Reichman zich gesterkt, ook al wordt haar woonadres in de wijk nu ook betwist. Het resultaat is een politieke patstelling over een portret.

RTL Nieuws Gemeente Rotterdam, Wijkkrant

