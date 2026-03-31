Senator Robert van Gasteren is na interne kritiek tijdens de ALV uit de BBB-fractie gezet, meldt AD. Het is het vijfde zetelverlies voor de partij in de Eerste Kamer.

De samenwerking tussen de BoerBurgerBeweging en senator Robert van Gasteren is definitief beëindigd. Dinsdagochtend heeft de BBB-fractie in de Eerste Kamer besloten dat Van Gasteren geen deel meer kan uitmaken van de fractie. Dit besluit volgt op een periode van oplopende spanning, die afgelopen vrijdag culmineerde in het publiekelijk opzeggen van zijn partijlidmaatschap door de senator zelf.

Tijdens een speciaal belegde partijbijeenkomst in Barneveld uitte Van Gasteren fundamentele kritiek op de interne gang van zaken binnen de partij, die hij omschreef als een 'gebrek aan professionaliteit'. Desondanks sprak hij de wens uit om als onafhankelijk lid deel uit te blijven maken van de fractie, omdat hij zich naar eigen zeggen nog altijd kan vinden in de politieke standpunten van de BBB. Deze constructie bleek voor de fractie echter onaanvaardbaar.

Het gevolg is dat Van Gasteren zijn zetel in de senaat zal behouden en zijn werkzaamheden voortzet als eenmansfractie, genaamd 'fractie-Van Gasteren'. De voorzitter van de Eerste Kamer, Mei Li Vos, is hierover reeds geïnformeerd. De breuk markeert de verdere afbrokkelig van de BBB-fractie in de Eerste Kamer.

Zetelverlies en de veranderende machtsverhoudingen

Het vertrek van Robert van Gasteren is het vijfde verlies voor de BBB-fractie in de Eerste Kamer sinds de verkiezingen van 2023. De partij, die met een historische overwinning van zestien zetels de senaat binnenkwam, houdt nu nog elf zetels over. Dit verlies aan zetels heeft invloed op de politieke slagkracht van de partij en de machtsverhoudingen binnen de Kamer.

Eerder stapten senatoren Arie Griffioen en Robert Croll al over naar D66. Eric Kemperman maakte de overstap naar Forum voor Democratie, terwijl Pim Walenkamp eveneens besloot als onafhankelijk lid verder te gaan. Deze reeks van afsplitsingen illustreert de uitdagingen waar nieuwe partijen mee te maken krijgen na een snelle en omvangrijke groei.