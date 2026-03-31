Ontziltingsinstallatie op Mallorca (ter illustratie)

De economische en demografische ontwikkeling van de Golfstaten is onlosmakelijk verbonden met de grootschalige productie van zoetwater via ontzilting. De huidige oorlog vestigt de aandacht op de strategische risico's die deze afhankelijkheid met zich meebrengt. De waterzekerheid in de Golfregio steunt zwaar op een netwerk van kwetsbare kustfaciliteiten, zoals eerdere incidenten bij installaties in Koeweit en de VAE hebben aangetoond.

De afhankelijkheid van ontzilting is substantieel, blijkt uit onderzoek van David Michel van de denktank CSIS. Stedelijke centra als Dubai, Manama en Doha zijn voor hun watervoorziening grotendeels afhankelijk van deze technologie. Iran bevindt zich geografisch in een positie om deze vitale infrastructuur te beïnvloeden. Cijfers illustreren de afhankelijkheid: Qatar betrekt 99% van zijn drinkwater uit ontzilting, voor Bahrein is dit meer dan 90%. Een verstoring van deze systemen kan verstrekkende gevolgen hebben voor de civiele en industriële watervoorziening.

De GCC-landen (Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar de VAE en Saudi-Arabië) die al decennia bekendstaan als 'petrostaten', zijn eveneens 'zoutwaterkoninkrijken' geworden. De investeringen in productiecapaciteit zijn echter niet gelijk opgegaan met de ontwikkeling van strategische wateropslag. Landen als Koeweit en Qatar beschikken over beperkte tot onvoldoende buffercapaciteit, wat hen kwetsbaar maakt voor langdurige onderbrekingen.

De kwetsbaarheden van ontziltingsinfrastructuur

Het conflict in de regio kan de watervoorziening ernstig bedreigen. De ontziltingsinstallaties zelf zijn grote, stationaire doelen die kwetsbaar zijn voor directe militaire aanvallen met raketten of drones. De gevolgen van een aanval zijn afhankelijk van welk onderdeel wordt geraakt; schade aan kritieke componenten zoals hogedrukpompen of membraaninstallaties kan de productie voor weken stilleggen.

Daarnaast zijn er indirecte risico's. Ongeveer driekwart van de installaties in de GCC-landen is geïntegreerd met energiecentrales. Een aanval op de energie-infrastructuur kan de waterproductie direct stilleggen. Een andere kwetsbaarheid is de aanvoer van zeewater. Een opzettelijke olielozing in de Perzische Golf, zoals tijdens de Golfoorlog in 1991, kan de inlaatpijpen en de gevoelige filtersystemen van moderne SWRO-installaties (Seawater Reverse Osmosis) ernstig vervuilen en onbruikbaar maken.

Tot slot vormt cyberoorlogsvoering een reële dreiging. De industriële controlesystemen (ICS) die de waterproductie aansturen, zijn bekende doelwitten. Een succesvolle cyberaanval kan de operaties verstoren, saboteren of zelfs fysieke schade aan de installatie veroorzaken. De combinatie van deze fysieke, ecologische en digitale kwetsbaarheden maakt de waterinfrastructuur tot een strategisch kritiek en complex te verdedigen onderdeel van de nationale veiligheid van de Golfstaten.