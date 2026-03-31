Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth: 'We onderhandelen met bommen'

Hegseth gooit olie op het vuur met harde taal richting Iran, ondertussen stellen de VS en Israël deze oorlog nog wel even vol te kunnen houden.

De uitspraken van Pete Hegseth laten weinig ruimte voor interpretatie. Tijdens een bezoek aan Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten benadrukte hij dat de komende dagen 'beslissend' zijn in het conflict met Iran.

Op een persconferentie stelde Hegseth dat Iran militair gezien nauwelijks nog ruimte heeft om de situatie wezenlijk te veranderen. Tegelijkertijd gaf hij aan dat er wel degelijk gesprekken plaatsvinden tussen beide landen, ondanks dat Iran dit publiekelijk ontkent. Zijn meest opvallende uitspraak was daarbij: 'We onderhandelen met bommen.'

Die formulering wijst op een strategie waarbij militaire druk en diplomatie gelijktijdig worden ingezet. Volgens Dan Caine, voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, hebben de Verenigde Staten inmiddels circa 11.000 doelen geraakt en zijn meer dan 150 schepen uitgeschakeld. Dat onderstreept de omvang van de militaire operatie die parallel loopt aan eventuele diplomatieke inspanningen.

Kharg: van VOC-vestiging tot Iraans olie-eiland | Nieuwe Revu

Een combinatie van militaire druk en diplomatie

De uitspraken van Hegseth passen binnen een bredere strategische benadering waarbij militaire acties worden gebruikt om onderhandelingsposities te versterken. In internationale betrekkingen is dit geen nieuw fenomeen, maar de expliciete formulering maakt duidelijk hoe direct deze aanpak momenteel wordt toegepast.

Het idee hierachter is dat een tegenstander eerder geneigd is concessies te doen wanneer de militaire druk hoog is en de kosten van voortzetting van het conflict oplopen. Tegelijkertijd brengt deze aanpak risico’s met zich mee. Wanneer één partij spreekt over onderhandelingen, maar tegelijkertijd militaire operaties intensiveert, kan dat het vertrouwen verder ondermijnen.

De ontkenning van Iran dat er gesprekken plaatsvinden, vergroot die onzekerheid. Het roept vragen op over de aard en het niveau van eventuele contacten tussen beide landen. Ondertussen blijft de militaire situatie zich ontwikkelen, wat de urgentie van politieke besluitvorming verder verhoogt.