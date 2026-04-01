Psycholoog Vittorio Busato: 'Met tbs'ers kun je een band opbouwen'

Voor verkrachtingen, geweldsdelicten en zedendelicten leggen Nederlandse rechters steeds vaker tbs op. Die maatregel moet de maatschappij beschermen tegen psychisch gestoorde misdadigers. Maar in de elf tbs-klinieken die Nederland telt, krijgen buitenstaanders zelden toegang. De Amsterdamse psycholoog/schrijver Vittorio Busato kreeg die bij hoge uitzondering wél. ‘De gevangenis is een jungle, maar tbs is net zo vreselijk.’

Anton Slotboom 01 apr. '26

‘Goedemorgen, Frans! Beetje goed geslapen? Ik heb thee voor je. En ik heb ook een paar sjekkies voor je gedraaid. Ben je rustig? Kom je zelf naar buiten? Of moeten we je boeien?’ Het is maandagochtend, net na half negen, en de Amsterdamse psycholoog/schrijver Vittorio Busato is aanwezig in tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal. Dat is bijzonder: Busato heeft met de kliniek afgesproken dat hij als fly on the wall aanwezig mag zijn voor een boek dat hij aan het schrijven is: De mini-maatschappij, in en over tbs.

Aan die afspraak zitten regels vast. Frans heet geen Frans in het boek dat hij aan het schrijven is, en dat sinds vorige maand in de winkels ligt. En dat niet alleen: ook het delict waar hij voor is veroordeeld blijft geheim. Wat we wél weten van Frans, en wat Busato zich ook realiseert als hij oog in oog met hem komt te staan, is dat dit delict geen klein vergrijp zal zijn geweest. Tbs wordt opgelegd bij celstraffen van 4 jaar en meer.

Die ochtend maakt Busato mee hoe verpleegkundige Anouk door het luikje kijkt van de separeerruimte waarin Frans het weekend heeft doorgebracht. Daar zat hij niet voor niks. ‘Twee maanden geleden kwam Frans hier in de kliniek aan en afgelopen week raakte hij steeds psychotischer,’ krijgt Busato te horen. ‘Hij sloeg wartaal uit, schreeuwde en vloekte, masturbeerde ostentatief,’ noteert hij na afloop in zijn boek. ‘Tot diep in de nacht maakte hij lawaai op zijn kamer. Niet alleen voor zichzelf, ook voor medepatiënten en personeel vormde hij een te groot gevaar.’

De separeer

Daarom heeft hij een weekeinde in ‘de separeer’ gezeten. Met permanent cameratoezicht. En nu staat begeleider Anouk door het luikje te kijken met Busato vlak achter zich. Gewaarschuwde mensen tellen voor twee. ‘Prima geslapen, hoor,’ antwoordt Frans. ‘Ik ben rustig. Jullie hoeven me niet te boeien.’

Dan opent Anouk de deur, schrijft Busato. Even later komt Frans in een blauwe scheurjurk naar buiten. Een scheurjurk is het stuk kleding dat de patiënten die in de separeer komen te zitten aan moeten trekken ter zelfbescherming. ‘Frans kijkt schichtig de gang in, zijn haar zit in de war, hij ziet er ongewassen uit,’ schrijft Busato. ‘Anouk geeft hem zijn medicatie en checkt of hij die doorslikt.’

Drie extra medewerkers, twee vrouwen en een mannelijke collega die zo mee kan doen aan De sterkste man van Nederland, kijken toe. ‘Samen schuifelen Anouk en Frans daarna naar de binnentuin. Het is aangenaam weer, de lucht is blauw,’ noteert Busato. ‘Op een bankje rookt Frans amechtig drie sjekkies en drinkt zijn thee. Hij beantwoordt wat algemene vragen ter inschatting van zijn psychische toestand. Met Anouk loopt hij een paar rondjes. Als hij op een ander bankje wijdbeens een nieuw sjekkie rookt, is zijn klokkenspel zichtbaar. Hij slaat zijn benen over elkaar als hij daarop wordt aangesproken, te schamen lijkt hij zich niet.’

Na dertig minuten zit het er buiten op. Frans wordt teruggebracht naar de separeer. ‘Terwijl Anouk de kleine, mintgroene ruimte met alleen een matras op de grond en in de hoek een ijzeren toilet (dat een medewerker van buiten doortrekt) snel en efficiënt schoonboent, neemt Frans een douche.’

‘Zo, Frans, je ziet er weer fris uit,’ zegt Anouk. ‘Hou je taai, we zien je straks weer.’

Werknemer Anouk, om veiligheidsredenen vermeld zonder achternaam en met fictieve voornaam, is in de Kijvelanden een van de groepsbegeleiders. In deze kliniek zitten zo’n 120 patiënten. Het zijn tbs’ers met bijvoorbeeld bipolaire stoornissen, psychoses en schizofrenie. Naar buiten toe zijn personeelsleden als Anouk terughoudend over het werk dat zij hier doen, ontdekt Busato als hij op dag één van zijn verblijf met een andere begeleider, Lisa, praat. ‘Best lastig, want ik ben een flapuit. Maar de maatschappelijke vooroordelen tegen tbs zijn niet leuk om te horen,’ zegt ze. ‘Iemand vroeg eens waarom ik niet gewoon gif in het eten van patiënten doe. Alsof hier allemaal monsters zitten!’

Niet alleen met Frans is het vandaag alle hens aan dek. ‘Aan een andere tafel schold Bert een medepatiënt uit die twee soorten beleg op zijn brood heeft gedaan,’ schrijft Busato. ‘Zelf was hij daarop eerder aangesproken. Boos vanwege die inconsequentie gooide hij zijn bord op de grond. Anouk stuurde hem voor een time-out naar zijn kamer. Toen ze Bert na een half uur opzocht in zijn kamer erkende hij dat de manier waarop hij reageerde ‘niet oké’ was.’

Extreem gevaarlijk

De mini-maatschappij, in en over tbs heet het boek waarin Busato onthullend beschrijft hoe het er in tbs-klinieken in Nederland aan toegaat. In de kliniek waar hij op dag één op bezoek is, worden de patiënten verspreid over elf afdelingen. ‘Patiënten met een antisociale of narcistische persoonlijkheidsstoornis en psychopathie verblijven meestal op sociaal-therapeutische afdelingen met wat meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheden,’ doet Busato uit de doeken. ‘Er zijn hier ook afdelingen voor patiënten met een lichte verstandelijke beperking. En voor de extreem gevaarlijke patiënten is een aparte afdeling met eigen veiligheidsregime. Zij mogen niet onbegeleid in de kliniek rondlopen.’

Al deze patiënten zijn eerder voor zware misdrijven veroordeeld in de rechtbank. Vaak in zaken die uitgebreid de media hebben gehaald. Er zitten moordenaars tussen, bedreigers, pedoseksuelen. ‘Volgens het Wetboek van Strafrecht kan een rechter tbs opleggen bij een misdrijf waarop minimaal 4 jaar gevangenisstraf staat,’ vertelt Busato enige tijd na zijn bezoek aan deze kliniek, als het boek net is verschenen. ‘Minimaal 4 jaar celstraf krijg je bijvoorbeeld voor poging tot moord of doodslag, voor brandstichting, voor ernstige mishandeling en bedreiging, voor zedendelicten als verkrachting en pedoseksualiteit.’

Vittorio Busato.

Maar niet iedere dader krijgt tbs opgelegd, legt hij uit. De ouders van het pleegmeisje in Vlaardingen niet. De schutter in Erasmus MC niet. ‘De relatie tussen een delict en een stoornis moet kunnen worden aangetoond. Door een psychiatrische aandoening moet het delict niet of niet volledig kunnen worden toegerekend aan iemand.’

Bij wie dat het geval is, wordt de tbs-maatregel opgelegd. Wat niet iedereen weet, zegt Busato, is dat er drie door een rechter op te leggen varianten zijn. Variant 1 is tbs met voorwaarden, waarbij de patiënt bijvoorbeeld verplicht medicijnen moet slikken. Variant 2 is tbs met bevel tot dwangverpleging. Dan wordt de patiënt verplicht opgenomen in een gesloten tbs-kliniek. Variant drie is de zogeheten gemaximeerde tbs. Die duurt maximaal 4 jaar. Die vorm van tbs is bestemd voor daders van misdrijven waar de lichamelijke integriteit niet bij aan de orde is geweest. Afpersing, bijvoorbeeld. En bedreiging.

Gemiddeld zijn tbs’ers 44 jaar oud, schrijft Busato, 5 procent is vrouw. Met klusjes als bloemschikken en houtbewerking verdienen tbs’ers maximaal 270 euro per maand in de kliniek. Van het Rijk krijgt een tbs’er iedere maand 76 euro zakgeld. Vaak gaat het in de media over de kosten. Een tbs-behandeling duurt gemiddeld 8,7 jaar en kost 465 euro per dag per patiënt. De plekken zijn schaars. In 2023 waren er 1614 tbs’ers opgenomen, maar in de gevangenis wachten op dit moment krap tweehonderd veroordeelden op hun plaatsing en dus de start van het behandeltraject.

‘Het eerste doel van tbs is veiligheid,’ vertelt Busato. ‘De tbs-klinieken proberen mensen voor te bereiden op een veilige terugkeer naar de maatschappij. Meestal wonen er twaalf tot veertien mensen op één afdeling. Allemaal hebben ze een eigen kamer, de woonkamer is gemeenschappelijk. Voor zover het gaat, moeten tbs’ers bijvoorbeeld ook zelf zien te koken. Ik associeer het nu ik er geweest ben een beetje met studentenhuizen, in een tbs-kliniek wordt zo een veilige sfeer gecreëerd. Mensen die zichzelf zo weer kunnen verbeteren, kunnen zich op zo’n plek echt ontplooien.’

‘Tbs moet een delinquent dusdanig veranderen dat risico op herhaling minimaal is,’ stelt een psychiater in het boek. Hij zegt ook: ‘Wordt iemand ook een leuker mens, dan is dat meegenomen.’ ‘Om dat doel te bereiken is alles in zo’n kliniek eigenlijk gericht op het bevorderen van het nemen van verantwoordelijkheid, zowel naar jezelf als naar anderen. Daarom kent zo’n behandelplan in een tbs-kliniek ook een loeistrak stramien. Werken vanaf half acht ’s ochtends, studeren, daarna therapie. Inhaalmogelijkheden en nieuwe kansen bieden, zo noemde het hoofd van een van de klinieken dat.’

Zo klinkt een tbs-kliniek als een geoliede machine. Tegelijkertijd staat de spanning in de isoleercel van tbs’er Frans vast nog op je netvlies. ‘Ik heb dat soort omstandigheden natuurlijk ook wel op televisie gezien. Ik heb er ook veel over gelezen, maar als je dit op deze manier zelf van dichtbij meemaakt is het toch heftig. Je moet je voorstellen: dit was de eerste dag waarop ik mee zou gaan lopen. En meteen om acht uur ’s ochtends moest ik mee naar iemand die in een isoleercel zat. Een tbs’er met scheurkleding aan. De omstandigheden maakten indruk op me. Zelfs het doortrekken van het toilet wordt van buiten bediend. Het is verder helemaal kaal.’

Probeerde je zoveel mogelijk onopvallend te blijven? ‘Nou, echt fly on the wall zijn, lukt in een tbs-kliniek niet. Tbs’ers willen van jou weten waarom je er bent. Ik vertelde ook wie ik ben en wat ik doe. Dat ik psycholoog ben, maar dat ik er nu in eerste instantie was als journalist. Dat ik gewoon mee wil lopen, een indruk van hun leven wil krijgen. Ik wilde vooral zo normaal mogelijk overkomen.’

Tussen de daders die soms verschrikkelijk leed hebben aangericht moet het moeilijk voor je zijn geweest om niet te oordelen. ‘Die vraag heb ik aan bijna ieder personeelslid waar ik mee kwam te spreken ook gesteld. Heb je weleens een moreel dilemma? ‘Die vraag heb ik aan bijna ieder personeelslid waar ik mee kwam te spreken ook gesteld. Heb je weleens een moreel dilemma? Vaak gaf ik ze dan een voorbeeld. Want ik zou zelf moeite hebben als ik met iemand als Marc Dutroux zou hebben moeten werken. Maar deze personeelsleden zeggen: hoe erg hun daden ook zijn, ik wil ook de mens achter de misdaad leren kennen. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik ben geen voorstander van het roepen dat dit monsters zijn, maar ik vind wel dat je mag zeggen dat iemand monsterlijk gedrag heeft laten zien.’

De gemiddelde tbs’er is dus een veertiger, maar jij ging ook kijken bij een kliniek voor jeugd-tbs. Daar worden minderjarige daders met stoornissen behandeld. ‘De jeugd-tbs vond ik het meest confronterend. Ik heb zelf een zoontje van bijna negen, en dan kom je opeens tegenover jongens van veertien, vijftien te staan. Met enorm veel testosteron. Die bijvoorbeeld een moord op hun geweten hebben.’

Ik zie dat het je aangrijpt. Omdat het verwoeste kinderlevens zijn? ‘Pas nog is er een jongen van 16 jaar in brand gestoken in Antwerpen. Hij had ruzie gekregen met een bende en werd met benzine overgoten en in de fik gestoken. Hij is toen het water in gesprongen, maar kon helemaal niet zwemmen. Maar ja, de twee vrienden waar hij mee was, hadden naar hem geroepen: “Spring, dit is de enige manier waarop je nog in leven kan blijven.” Dat is gewoon vreselijk. Zijn vrienden hebben hem gelukkig wel gered.’

Tbs’ers gaan uiteindelijk terug de maatschappij in, maar een politicus als Geert Wilders pleit er juist voor om ze zo lang mogelijk achter slot en grendel te houden. Voelen de tbs’ers die jij ontmoette aan hoe een deel van de samenleving over ze denkt? ‘Nou, ik zat een keer met een tbs’er op de longstay-afdeling van een kliniek te praten. Die man zei tegen mij: “De meeste mensen gunnen ons misschien wel de kogel.” Ik vraag het me nu even af: heb ik tijdens deze bezoeken een tbs’er ontmoet die ik de kogel gun? Ik zou moeite hebben met het werken met iemand als Dutroux of Breivik, maar de kogel? Nee, dat niet.’

Bij het lezen dacht ik wel vaak: je zal maar in zo’n kliniek werken. ‘Er is een heel groot verloop onder het personeel daar, er is veel ziekteverzuim. Ik kan me dat ook wel voorstellen, want therapeuten zijn constant met die mensen bezig. Het is écht intensief werk. Als ik al die discussies over grensoverschrijdend gedrag in de media hoor, denk ik: dat gedrag is in een tbs-kliniek bijna aan de orde van de dag. Dat iemand je uitscheldt is voor dit personeel bijna normaal. Maar als je dan als personeelslid een slechte dag hebt, gaat dat uitschelden aan je vreten. Sommige tbs’ers vertonen ook manipulatief gedrag, die voelen dat aan. Die proberen onder je huid te kruipen. Dus ja: ik had ook echt met het personeel te doen, soms.’

‘De gevangenis is een jungle, maar tbs is net zo vreselijk,’ zegt een tbs’er tegen de Nederlandse schrijver en tbs’er Humphrey Ludwig, wiens boek over tbs jij aanhaalt. Is een patiënt werkelijk zo slecht als het delict doet lijken, vraagt hij zichzelf af. Is de tbs’er zelf ook slachtoffer? ‘Vaak blijkt een patiënt zelf als kind verwaarloosd of seksueel misbruikt. Natuurlijk voel ik weerstand, en natuurlijk denk ik ook weleens: was iemand maar niet geboren. Maar hoe moreel verwerpelijk je een daad ook vindt: toch kun je een band opbouwen met een tbs’er en iemands goede kanten ontdekken.’

Maar in zo’n band kun je je ook flink vergissen, zegt een medewerker die iemand na tien minuten verlof opeens zag vluchten. ‘En ik stak echt mijn hand in het vuur voor hem, vertelde die begeleider me. Hij leek zo berouwvol, wilde zo graag zijn leven beteren voor zijn zoontje. Het bleek allemaal fake. De kliniek kreeg daarna trouwens nog een telefoontje uit het buitenland. Ze hoefden zich niet ongerust te maken, vertelde hij. Het ging goed.’

Veel mensen voelen zich niet veilig bij het idee van tbs’ers op verlof. Is dat terecht? ‘Het verlof is een cruciaal onderdeel van tbs. Het wordt heel gelaagd opgebouwd. Er zijn tienduizenden verlofbewegingen per jaar en dat gaat eigenlijk altijd goed. De afgelopen jaren is er door een tbs’er met verlof twee keer een misdaad gepleegd. Die misdaden haalden meteen de pers. Het is ook vreselijk, maar het geloof in dit systeem blijft bestaan. Op verlof gaan is oefenen in het echte leven.’

Samen tv kijken

In een van de klinieken die Busato beschrijft, is een winkel, een kerk en een bibliotheek. Er zijn lokalen voor handvaardigheid, mime, toneel en muziek. Na de maaltijd kijken de patiënten samen televisie. Wie daar geen zin in heeft, gaat lezen, een spelletje spelen of nog wat sporten. Kyra gaat nog even naar de leefgroep van Frenk, op wie ze verliefd raakte en met wie ze trouwde in de kliniek, schrijft Busato ook. ‘We hebben alles zelf geregeld,’ zegt Kyra. ‘De ambtenaar van de burgerlijke stand is hierheen gekomen. Een paar patiënten zijn getuigen geweest. Nu mogen we gelukkig wat meer bij elkaar zijn.’

Ook dat is een voorbeeld van leren samenleven, zegt Busato die de tbs-klinieken typeert als mini-maatschappijen. ‘Samen verantwoordelijkheid nemen. Elkaar ook kunnen en durven corrigeren. Het gebeurt ook weleens dat een behandelaar of sociotherapeut wordt aangevallen door iemand van de groep en dat de anderen van de groep dan die therapeut helpen.’

Maar onheil ligt altijd op de loer. Meer dan soms komen de therapeuten verbaal in de vuurlinie te liggen. ‘Ik toon geen agressie meer zoals vroeger,’ hoort Busato op een dag in een tbs-kliniek ene Boris boos worden. ‘Jullie behandelen me als een klein kind, ik voel me vernederd. Ik vertik het met jullie samen te werken. Hoe kan ik jullie vertrouwen geven als ik dat vertrouwen zelf niet krijg? Mijn vertrouwen is in mijn leven zo vaak misbruikt. Natuurlijk heb ik net als ieder mens soms een stok achter de deur nodig, maar deze voelt als een ploertendoder.’

Op zulke momenten is de spanning toch te snijden? Een tbs-kliniek bezoeken moet toch ook doodeng zijn? ‘De allereerste keer betrad ik de tbs-kliniek met klotsende oksels. Ik had het vooroordeel dat tbs’ers de hele dag door levensgevaarlijk zijn. Dat vooroordeel komt veel mensen vast bekend voor. Maar ik moest daar op terugkomen, want geen moment voelde ik me onveilig. Ik voelde me eigenlijk al snel ‘thuis’, tussen aanhalingstekens. Een therapeut liet me een keer alleen op een afdeling, maar ik dacht niet eens erover na met wie ik eigenlijk aan tafel zat.’

En ze eten er met mes en vork. Het had mis kunnen gaan. Die spanning druipt toch ook van je boek af. ‘Maar ik voelde me vrijwel altijd veilig. Dat is echt zo. Ik heb me nooit een pr-medewerker voor een kliniek of zo gevoeld. Ik moest weliswaar vaak lang wachten voordat ik voorgelegde teksten terugkreeg, omdat het gewoon hele bureaucratische instellingen zijn, maar ik hoefde vrijwel nooit iets te veranderen. Ik heb me nooit aangetast gevoeld in mijn journalistieke vrijheid. De insteek was vooraf best vaag. Ik verzocht namelijk gewoon of ik mee mocht lopen in klinieken, er rond mocht kijken, me mocht laten verbazen en verwonderen. In dat doel heb ik me nooit beperkt gevoeld.’

Je schrijft tot slot dat het allemaal anders en strenger moet, maar dat je iedereen een veilige jeugd en omgeving gunt. ‘Ik ben me tijdens het maken van dit boek eens te meer gaan beseffen hoe belangrijk dat is. Het is absoluut geen vanzelfsprekendheid dat je in een veilige, liefdevolle omgeving verkeert. Ik heb in de tbs-klinieken verhalen gehoord van mensen over alcoholische ouders, over geweld, over misbruik... Dat is mij toch gelukkig allemaal bespaard gebleven.’

Het boek De mini-maatschappij, in en over tbs van de Amsterdamse psycholoog Vittorio Busato is uitgegeven door Uitgeverij De Kring en nu verkrijgbaar.



Je hebt zojuist een premium artikel gelezen. Je hebt zojuist een premium artikel gelezen. Online onbeperkt lezen en Nieuwe Revu thuisbezorgd? Abonneer nu en profiteer! Probeer direct