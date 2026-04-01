Geert Wilders steunt Israëlische doodstrafwet: 'Alle begrip'

Het Israëlische parlement, de Knesset, heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de doodstraf mogelijk maakt voor moord met een terroristisch motief. Deze beslissing heeft geleid tot aanzienlijke controverse, zowel binnen Israël als op het internationale toneel, waar verschillende politieke figuren, waaronder Geert Wilders, uiteenlopende standpunten hebben ingenomen.

De wet verplicht militaire rechtbanken, die jurisdictie hebben over de Westelijke Jordaanoever, om in principe de doodstraf op te leggen bij een veroordeling voor terroristische moord. Critici, waaronder mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties, wijzen op het mogelijk discriminerende karakter, omdat de wetgeving naar verwachting voornamelijk Palestijnen zal treffen. Zij stellen dat dit in strijd is met internationale rechtsprincipes, aldus NOS.

Tegenover deze kritiek staan de voorstanders van de wet, waaronder de extreemrechtse coalitiepartner Otzma Yehudit. Zij argumenteren dat de wet een noodzakelijk afschrikmiddel is en een duidelijke boodschap afgeeft aan terroristen. In Nederland heeft PVV-leider Geert Wilders zich achter dit standpunt geschaard met de woorden: 'Alle begrip!' Hiermee plaatst hij de wet in de context van de langdurige strijd tegen terrorisme die Israël voert.

Internationale veroordeling versus nationaal veiligheidsargument

De internationale gemeenschap heeft overwegend negatief gereageerd. VN-mensenrechtenchef Volker Türk en organisaties als Amnesty International hebben de wet als discriminerend en een schending van het internationaal recht bestempeld. Diverse Europese landen, waaronder Nederland, hebben Israël opgeroepen de wet te heroverwegen, wijzend op het principiële verzet tegen de doodstraf en het gebrek aan een bewezen afschrikwekkend effect. Deze reacties benadrukken de toewijding aan universele mensenrechten en democratische waarden.

Het standpunt van Geert Wilders biedt een ander perspectief op de kwestie. Hij benadrukt de context waarin de wet tot stand is gekomen, namelijk een land dat decennialang te maken heeft met terroristische aanslagen. Zijn argumentatie focust op het recht van een soevereine staat om zijn burgers te beschermen en de daders van geweld te straffen. Dit perspectief resoneert met de opvattingen van de Israëlische voorstanders, die de wet zien als een kwestie van nationale veiligheid en gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden.