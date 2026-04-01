Koning weigert Wilders als premier, benoemt hem in andere functie in het landsbelang

DEN HAAG/ZEIST - De meest bizarre politieke dag in de recente geschiedenis heeft een nog absurdere wending genomen. Nadat Geert Wilders vanochtend triomfantelijk aankondigde het premierschap van Rob Jetten over te nemen, heeft Koning Willem-Alexander persoonlijk ingegrepen. Wilders wordt géén premier. In plaats daarvan heeft Zijne Majesteit hem, in het landsbelang, per direct benoemd tot de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal.

De dag begon met een bericht op X dat Nederland op zijn kop zette. Geert Wilders meldde dat een overbelaste Rob Jetten het premierschap aan hem wilde overgedragen. Om 12:00 uur zou de overdracht bij de Koning worden geformaliseerd. Nederland hield de adem in.

Klokslag twaalf uur arriveerden Wilders en Jetten bij Paleis Huis ten Bosch. Maar wat een formaliteit had moeten zijn, werd een historisch moment van koninklijke daadkracht.

Volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft de Koning beide heren aangehoord en toen een onverwacht besluit genomen.

'Een man met een missie, maar de verkeerde arena'

'Zijne Majesteit de Koning erkent de passie en de onwrikbare drive van de heer Wilders,' zo luidt de officiële verklaring van de RVD. 'Echter, na zorgvuldige overweging is de Koning van oordeel dat de heer Wilders' unieke talenten voor het verdedigen van de grenzen, het bevorderen van nationale trots en het eisen van onvoorwaardelijke inzet momenteel beter tot hun recht komen op een ander nationaal podium: het voetbalveld.'

Een bron binnen het paleis, die strikt anoniem wil blijven, schetst een nog levendiger beeld. De Koning zou Wilders persoonlijk hebben toegesproken: 'Meneer Wilders, u bent een man met een missie. Maar u staat in de verkeerde arena. Ons land heeft geen staatsnoodrecht nodig, ons Oranje heeft een winnaarsmentaliteit nodig! Uw 'grenzen dicht'-strategie is precies de defensieve discipline die onze verdediging nodig heeft.'

Van Staatsnoodrecht naar '16-meter-recht'

Een zichtbaar verbouwereerde Geert Wilders sprak de pers kort toe bij het verlaten van het paleis. 'Ik kwam voor het Torentje, ik vertrek met de dug-out. De Koning heeft gesproken. Zijn wijsheid is... onconventioneel. Maar als mijn Koning mij roept om het land te dienen, dan doe ik dat. De strijd tegen de asielinstroom wordt nu de strijd tegen de counter van de tegenpartij. Het staatsnoodrecht wordt het '16-meter-recht'. En de remigratie? We beginnen met het terugsturen van elke bal die over de middenlijn komt.'

Wilders besloot meteen een persconferentie in te lassen, samen met Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk.

De KNVB in Zeist is volledig overrompeld. Een in paniek rinkelende telefoon werd opgenomen met de woorden: 'We zijn volledig verrast. We moeten nog zien hoe dit zich verhoudt tot de lopende contracten'. Aanvoerder Virgil van Dijk reageerde gevat op het nieuws: 'Minder, minder, minder' buitenspelgevallen, dat dan weer wel!'

De eerste daad van de nieuwe bondscoach? Hij heeft naar verluidt de trainingsschema's opgevraagd en geëist dat de volgende training begint met een uur lang het synchroon en luidkeels zingen van het Wilhelmus. 'Wie het niet kan, kan vertrekken,' zou zijn eerste boodschap aan de selectie zijn. Het is aan Wilders om op het aankomende WK de buitenlanders te verslaan en de titel te veroveren voor Nederland.