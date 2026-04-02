Rheinmetall-CEO onder vuur na bagatelliserende uitspraken over Oekraïense ...
Botergate: Caroline van der plas haalt uit naar ...
Oorsprong van mysterieuze 'Iraanse radioboodschap' ontdekt
Trumps spiritueel adviseur vergelijkt hem met Jezus Christus
Koning weigert Wilders als premier, benoemt hem in ...
VNG: huidige asielonrust is de schuld van Marjolein ...
Geert Wilders steunt Israëlische doodstrafwet: 'Alle begrip'
Trump wil uit NAVO stappen: 'Het is een ...
Ongepaste beelden van de man van Kristi Noem ...
Poetins oer-orthodoxe propagandisten: hij propageert, zij ontvoert kinderen
De 'coolste' dictators ter wereld: de sterke man ...
Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth: 'We onderhandelen met bommen'
De oorlog met Iran legt de achilleshiel van ...
Senator Robert van Gasteren breekt met BBB: 'gebrek ...
Photoshop-politicus Patricia Reichman weigert zetel op te geven
Alarmerende peilingen: vertrouwen in Trump stort compleet in

De oorlog in Iran zet ook de Amerikaanse economie op z'n kop. Amerikanen zijn in toenemende mate ontevreden over de economische omstandigheden onder president Trump.

Freerk Weening
Donald Trump
Politiek Verenigde Staten
Donald Trump
Donald Trump

Volgens een nieuwe peiling van CNN, uitgevoerd door SSRS, heeft de goedkeuring voor het economische beleid van president Donald Trump met 31% een nieuw dieptepunt bereikt. Deze daling weerspiegelt een groeiend pessimisme onder Amerikanen over de economie, een onderwerp dat zij consequent als het meest belangrijk bestempelen. De cijfers tonen een duidelijke verschuiving in de publieke opinie sinds het begin van het jaar.

Uit de data blijkt dat 65% van de Amerikanen van mening is dat het beleid van Donald Trump de economische omstandigheden in de VS heeft verslechterd, een toename van 10 procentpunten sinds januari. De aanpak van inflatie wordt bijzonder kritisch beoordeeld: slechts 27% van de ondervraagden keurt deze goed, een scherpe daling ten opzichte van de 44% van een jaar geleden. Hoewel zijn algehele goedkeuringsscore relatief stabiel is gebleven op 35%, is er sprake van aanzienlijke erosie binnen zijn eigen Republikeinse achterban.

De economische 'goedkeuringsscore' van Trump is onder Republikeinen met 14 procentpunten gedaald. Deze afname is nog sterker onder Republikeinen jonger dan 45 jaar, waar een daling van 23 punten werd gemeten. Bovendien stelt bijna een op de drie Republikeinen (28%) dat het beleid van de president de economie heeft geschaad, vergeleken met slechts 13% in januari. Dit duidt op een groeiende onvrede binnen de kern van zijn politieke basis.

Bekijk ook
Paniek in het Witte Huis: Trump's eigen kiezers haken af | Nieuwe Revu

De achilleshiel: benzineprijzen

Een belangrijke factor in deze negatieve perceptie lijken de gestegen benzineprijzen te zijn, die landelijk gemiddeld meer dan 4 dollar per gallon (92 eurocent per liter) bedragen. Ongeveer 63% van de Amerikanen geeft aan dat de hogere brandstofkosten op zijn minst enige financiële problemen veroorzaken.

De peiling laat verder zien dat een meerderheid van 67% vindt dat Trump onvoldoende aandacht besteedt aan de belangrijkste problemen van het land, een sentiment dat al langer stabiel is. De onvrede beperkt zich niet tot de president; 74% van de ondervraagden meent dat ook de Democraten in het Congres de verkeerde prioriteiten stellen.

