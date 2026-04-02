Fleetwood Mac-icoon Lindsey Buckingham (76) slachtoffer van horroraanval door stalker

Het had een doodgewone afspraak moeten zijn in het zonnige Santa Monica, maar voor Lindsey Buckingham liep het compleet anders.

Lindsey Buckingham tijdens een optreden in Londen .

Het 76-jarige Fleetwood Mac-icoon werd bij aankomst opgewacht en lafhartig aangevallen. Een vrouw gooide een onbekende substantie over hem heen en sloeg daarna direct op de vlucht. De schrik zit er goed in, ook al kwam de gitarist er zonder fysieke kleerscheuren vanaf, aldus The Daily Mail.

Meteen is duidelijk dat dit geen willekeurige actie was. Bronnen binnen de politie bevestigen dat de vrouw een bekende stalker is. Buckingham wist van haar bestaan af door eerdere, duistere incidenten. Ze had de tijd en locatie van zijn privéafspraak weten te achterhalen om hem daar op te wachten. De politie van Los Angeles en Santa Monica hebben de zaak hoog op de agenda staan en verwachten snel een arrestatie te kunnen verrichten, maar het incident legt een dieper en verontrustender patroon bloot.

Dit is namelijk niet de eerste keer dat de rockster te maken heeft met extreme stalking. De beerput ging al eerder open, wat de vraag oproept hoe het zover heeft kunnen komen. Dit soort obsessief gedrag komt niet uit de lucht vallen en sleept vaak al jarenlang voort, onder de radar van het grote publiek. Het is het soort gevaar dat je niet ziet aankomen, totdat het recht in je gezicht explodeert.

De stalker die niet wou loslaten

De details van een eerdere zaak uit 2024 schetsen een ijzingwekkend beeld. Toen kreeg Buckingham een permanent contactverbod van vijf jaar tegen een stalker genaamd Michelle. Zij was ervan overtuigd zijn dochter te zijn, liet dreigende berichten achter voor hem en zijn familie en eiste geld voor vermeende gezichtsvervormingen uit haar jeugd, waar ze hem de schuld van gaf. De terreur ging zo ver dat ze een valse melding bij de politie deed, waarna de politie Buckingham midden in de nacht uit zijn bed haalde en in de boeien sloeg op basis van een leugen.

Of de vrouw van de recente aanval dezelfde Michelle is, wordt door de politie nog onderzocht. Maar het patroon is identiek: een obsessie die overgaat in agressie. Voor Lindsey Buckingham is het de harde realiteit dat zijn iconische status een duistere en gevaarlijke schaduwzijde heeft, waardoor hij zelfs op zijn 76e niet in alle rust over straat kan.