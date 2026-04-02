Elon Musk wordt binnenkort de eerste biljonair

Elon Musk staat al jaar en dag bekend als de rijkste man ter wereld. Er is een grote kans dat zijn vermogen binnenkort ook nog eens flink toeneemt.

Elon Musk aan tafel bij Donald Trump

De aanstaande beursgang van SpaceX markeert een cruciaal moment in de carrière van Elon Musk en de evolutie van zijn technologische ecosysteem. Met een vertrouwelijke aanvraag bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC zet het ruimtevaartbedrijf de eerste formele stap naar de publieke markt, aldus BBC.

De waarde van SpaceX wordt geschat op meer dan 1000 miljard dollar. Dit bedrag zou de beursgang tot een van de belangrijkste financiële gebeurtenissen in de recente geschiedenis maken. Deze waardering is mede tot stand gekomen door de recente, strategische overname van xAI, het artificiële intelligentie-bedrijf van Musk. Door xAI onder de vlag van SpaceX te brengen, presenteert hij investeerders een geïntegreerd bedrijf dat schaalvoordelen kan realiseren en middelen efficiënt kan delen tussen verschillende high-tech domeinen.

Deze consolidatie is een terugkerend patroon in de bedrijfsstrategie van Musk. Eerder werd de AI-chatbot Grok al geïntegreerd in zowel Tesla-voertuigen als het socialemediaplatform X. Nu worden SpaceX, Tesla en xAI verder met elkaar verweven via het aangekondigde ‘Terafab’-initiatief, een grootschalig project voor de productie van computerchips. Analisten zien dit als een duidelijke indicatie dat Elon Musk zijn afzonderlijke ondernemingen positioneert als onderdelen van een groter geheel.

Financiering voor zijn toekomstplannen

Hoewel de huidige operaties van SpaceX, gericht op raketlanceringen en het Starlink-netwerk, zeer winstgevend zijn, is de beoogde 50 miljard dollar van de beursgang essentieel voor de langetermijnvisie van het bedrijf. De kapitaalinjectie is direct gekoppeld aan de meest ambitieuze en kostbare doelen van Elon Musk.

Denk hierbij aan het realiseren van AI-gestuurde datacenters in de ruimte en het financieren van de decennialange ontwikkeling die nodig is voor zijn uiteindelijke doel: het bouwen van een zelfvoorzienende basis op Mars. Volgens vele experts is het bouwen van een marsbasis echter een onmogelijke opgave.