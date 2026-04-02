Rheinmetall-CEO onder vuur na bagatelliserende uitspraken over Oekraïense ...
Botergate: Caroline van der plas haalt uit naar ...
Oorsprong van mysterieuze 'Iraanse radioboodschap' ontdekt
Alarmerende peilingen: vertrouwen in Trump stort compleet in
Koning weigert Wilders als premier, benoemt hem in ...
VNG: huidige asielonrust is de schuld van Marjolein ...
Geert Wilders steunt Israëlische doodstrafwet: 'Alle begrip'
Trump wil uit NAVO stappen: 'Het is een ...
Ongepaste beelden van de man van Kristi Noem ...
Poetins oer-orthodoxe propagandisten: hij propageert, zij ontvoert kinderen
De 'coolste' dictators ter wereld: de sterke man ...
Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth: 'We onderhandelen met bommen'
De oorlog met Iran legt de achilleshiel van ...
Senator Robert van Gasteren breekt met BBB: 'gebrek ...
Photoshop-politicus Patricia Reichman weigert zetel op te geven
Trumps spiritueel adviseur vergelijkt hem met Jezus Christus

Trumps spiritueel adviseur Paula White-Cain deed opvallende uitspraken deze week. Wie is White-Cain en wat heeft ze gezegd?

Freerk Weening
Trump met White-Cain (links in het roze)

Recente uitspraken van Paula White-Cain, de persoonlijke spiritueel adviseur van Donald Trump, hebben voor aanzienlijke controverse op sociale media gezorgd. In haar toespraak maakte ze een directe vergelijking tussen de beproevingen van de president en de lijdensweg van Jezus Christus, wat leidde tot wijdverbreide beschuldigingen van godslastering.

White-Cain stelde dat Trump een ongekende prijs heeft betaald voor zijn leiderschap, en sprak van een 'bekend patroon' van verraad en valse beschuldigingen dat doet denken aan het lot van Jezus. 'Maar het eindigde daar niet voor hem, en het eindigde daar niet voor u,' verklaarde ze, implicerend dat Trump net als Christus een vorm van wederopstanding heeft doorgemaakt.

Deze opmerkingen, waarin ze stelde dat Trump dankzij de overwinning van Jezus 'zegevierend zal zijn in alles wat u onderneemt,' werden door critici als 'krankzinnig' en theologisch onverantwoord bestempeld. De gebeurtenis werpt een licht op de unieke en invloedrijke positie die White-Cain inneemt in de directe omgeving van Trump, en de strategieën die worden ingezet om zijn achterban te mobiliseren.

Van televangelist tot presidentieel adviseur

De band tussen Paula White-Cain en Donald Trump is geen recent fenomeen. Hun relatie dateert van 2002, toen Trump haar benaderde na het zien van haar televisieprogramma. Als prominente televangelist en aanhanger van de welvaartstheologie, waarbij geloof en financiële voorspoed direct aan elkaar worden gekoppeld, vond ze al vroeg gehoor bij de zakenman.

Haar rol intensiveerde toen ze voorzitter werd van zijn evangelische adviesraad tijdens de campagne van 2016 en de gebedsdienst leidde bij zijn inauguratie. Haar invloed werd geformaliseerd met een officiële aanstelling in 2019 als speciaal adviseur voor het 'Faith and Opportunity Initiative' van het Witte Huis. Deze positie gaf haar een platform om de band tussen de regering-Trump en een deel van het evangelische electoraat te versterken.

