Oorsprong van mysterieuze 'Iraanse radioboodschap' ontdekt

De cijferreeksen die via radiosignalen werden verspreid blijken een hele andere herkomst dan Iran te hebben.

Redactie Nieuwe Revu
Israëlisch-Amerikaanse aanvallen op Iran 2026
Beeld ter illustratie
Beeld ter illustratie

De geopolitieke spanningen bereiken een kookpunt wanneer kort na de start van een Amerikaans-Israëlische operatie tegen Iran een onbekende bron een mysterieuze Iraanse radioboodschap begint uit te zenden. Meerdere malen per dag worden er via de korte golf cijferreeksen in het Perzisch voorgelezen, wat internationaal de vrees voedt dat Teheran zogenaamde ‘slapende cellen’ activeert voor vergeldingsacties. De Amerikaanse president Donald Trump versterkt deze angst door te bevestigen dat er inlichtingen zijn over dergelijke Iraanse netwerken.

Terwijl de officiële kanalen speculeren, is het een internationaal collectief van radioamateurs, de ‘Priyom’-groep, die een doorbraak forceert, aldus AD. Door middel van triangulatie slagen zij erin het signaal te herleiden naar een onverwachte locatie: een bosgebied nabij Stuttgart, in de directe nabijheid van een Amerikaanse militaire basis. Deze ontdekking, die snel wordt opgepikt door Duitse media als Der Spiegel, plaatst de oorspronkelijke aannames in een volledig ander daglicht.

De techniek van het uitzenden van cijferreeksen, bekend als ‘nummerstations’, is een beproefde methode uit de Koude Oorlog, bedoeld voor gecodeerde eenrichtingscommunicatie met agenten in het veld. De locatie van de zender, gecombineerd met de aard van de uitzendingen, suggereert dat het hier niet gaat om een Iraanse, maar om een Westerse operatie.

Een moderne spionagezaak

Een voormalig Amerikaans inlichtingenofficier duidt de situatie in de Financial Times als een waarschijnlijke noodmaatregel van een westers land om het contact met eigen agenten in Iran te waarborgen. Nu de locatie van de zendmast publiekelijk bekend dreigde te worden, werd de zender op 25 maart tijdelijk uit de lucht gehaald. Hoewel de uitzendingen hervat zijn, is het signaal aanzienlijk zwakker, wat de verstaanbaarheid bemoeilijkt. Zowel de Amerikaanse strijdkrachten als de Duitse telecommunicatietoezichthouder onthouden zich van inhoudelijk commentaar, waarbij de laatste aangeeft 'geen onwettige handelingen' te hebben vastgesteld.

AD AI-gegenereerd

