Botergate: Caroline van der Plas haalt uit naar 'treurige' woke-verpakking

Het feit dat de verpakking van de roomboter van het merk Echte Boter is aangepast naar een politiek correct ontwerp viel bij het BBB-Kamerlid in slechte aarde.

Caroline van der Plas in 2023.

Op X deelde een gebruiker een foto van de oude en de nieuwe verpakking van het product. 'Ze gaan wel met de tijd mee, traditionele windmolens doen niet meer mee,' luidde het onderschrift. Op de oude verpakking zijn drie koeien en twee traditionele molens te zien. Op de nieuwe verpakking staat nog maar één koe, en zijn de traditionele oermolens vervangen door twee windturbines.

Het bericht werd al snel meer dan 100.000 keer bekeken, en de reacties en likes stroomden binnen. De kwestie blijkt bij Caroline van der Plas niet in de koude kleren te gaan zitten. De Botergate kon rekenen op een sterke reactie van de BBB-oprichtster.

Van der Plas benadrukte de verschillen tussen de twee verpakkingen nog eens expliciet: 'Vergelijk foto 1 en 2: Windmolens én halvering van de veestapel op het pakje boter op foto 2'. Ze benadrukte de absurditeit van de veranderingen: 'Als het niet zo treurig was, zou het bijna grappig zijn'. Er rest voor Van der Plas slechts één conclusie, namelijk 'dit land is koekoek'.

Bezorgdheid over het landbouwbeleid

In februari reageerde van der Plas met aanzienlijke bezorgdheid op de benoeming van Jaimi van Essen (D66) tot minister van Landbouw. Via sociale media maakte ze haar ongenoegen kenbaar, waarbij ze wees op het verleden van D66. Volgens Van der Plas had D66 met haar eerdere voorstel om de veestapel te halveren de grootste boerenprotesten in de geschiedenis ontketend en stond zij voor een 'ontwrichtend beleid'.

Ze stelde dat boeren 'zich rotgeschrokken' waren van het nieuws dat D66 deze ministerspost ging bekleden. Ze gaf aan deze schrik te delen en vreesde een terugkeer naar beleid dat schadelijk is voor de agrarische sector, aldus VI.

Van der Plas benadrukte destijds ook het gebrek aan directe landbouwervaring bij Van Essen, wiens expertise voornamelijk op het gebied van klimaat, energie en circulaire economie lag. Met haar waarschuwende woorden 'Riemen vast!' maakte ze duidelijk dat de landbouwsector, in haar ogen, een onzekere en zware tijd tegemoet gaat.