Gewoon 250 procent duurder in zes jaar: zo plukt je bank jou als ondernemer kaal

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met een externe partner.

Het is 2026 en je bankrekening is weer duurder geworden. Niet een beetje, niet door pech, maar gewoon: omdat het kan. Terwijl jij bezig bent met ondernemen, facturen sturen en belasting betalen, draait je bank stug door met het verhogen van zijn tarieven. Onderzoek van Bankenvergelijking, gepubliceerd in december 2025, laat zien dat een standaard betaalrekening bij een van de drie grote Nederlandse banken in zes jaar tijd gemiddeld 2,5 keer zo duur is geworden. Tweeënhalf keer. Voor een product dat nauwelijks is veranderd.

Voor ondernemers pakt het nog pijnlijker uit. Naast de reguliere tariefverhogingen stapelen er zich ook nog eens aparte klantonderzoekskosten op, beter bekend als KYC-kosten. Rabobank voerde die als eerste in, per 1 januari 2023. Anderen volgden. De maandelijkse rekening voor een zakelijke bankrekening is daarmee complexer en hoger dan ooit.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Gelukkig bestaan er alternatieven. Ondernemers die zakelijke rekeningen openen bij GoDutch betalen geen vaste maandelijkse pakketkosten en krijgen een Nederlandse IBAN met betaalkaart, volledig digitaal geregeld. GoDutch biedt een platform gericht op transparantie en lage instapdrempel, zonder de prijsopbouw van een grootbank. Maar laten we het eerst hebben over de rekening.

De rekening die niemand je laat zien

ABN AMRO rekende in januari 2020 nog 18,60 euro per jaar voor een standaard betaalrekening. In 2026 is dat 51,60 euro. Dat is een stijging van 177 procent, zo laat het onderzoek van Bankenvergelijking zien. Bij ING bedraagt de stijging over diezelfde periode 158 procent. Rabobank is met 122 procent het meest terughoudend van de drie, maar ook dat is een ruime verdubbeling in zes jaar. De inflatie steeg in diezelfde periode met circa 24 procent. Reken maar even na wie er rijker van wordt.

Het argument dat banken aanvoeren klinkt op het eerste gehoor begrijpelijk: investeringen in digitale veiligheid, betere apps en strengere Europese regelgeving. Maar de winstcijfers liegen er niet om. Rabobank boekte over 2024 een recordwinst van 5,16 miljard euro. ABN AMRO sloot hetzelfde jaar af met een nettowinst van 2,4 miljard euro. De kosten voor die wettelijke verplichtingen worden netjes doorberekend aan de klant, terwijl de winstrekening van de bank er vrolijk op blijft stijgen.

Voor ondernemers is de pijn extra voelbaar. Een zakelijke rekening kost bij een grootbank al snel twee tot drie keer zoveel als een particuliere rekening, en dan zijn de bijkomende kosten nog niet eens meegerekend.

KYC, compliance en andere smoesjes

Banken zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken met wie ze zakendoen. Dat staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, beter bekend als de Wwft. Tot voor een paar jaar waren die kosten gewoon verwerkt in het pakket. Nu worden ze apart in rekening gebracht.

Rabobank startte hiermee per 1 januari 2023 als een van de eersten. De redenering: klantonderzoek kost tijd en geld, dus de klant betaalt mee. Dat klinkt redelijk, totdat je de winstcijfers erbij pakt. Uit het jaarlijkse State of the Banks-rapport van KPMG, dat de financiële huishouding van de Nederlandse bankensector onder de loep neemt, bleek dat ING, Rabobank, ABN AMRO en de Volksbank samen in het fiscale jaar 2021 een gezamenlijke nettowinst van 9,9 miljard euro boekten. Dat zijn inmiddels ruim vier jaar oude cijfers. De winsten zijn sindsdien alleen maar verder opgelopen.

Je betaalt dus mee aan compliance bij een sector die ieder jaar miljarden winst draait. En niemand die er hardop iets van zegt.

Wat je bank 'service' noemt, heet in de volksmond gewoon marge

Een groot deel van de kostenstijging zit niet in wat je bank doet, maar in wat het belooft te doen. Fysieke kantoren die je nooit bezoekt. Een klantenservicenummer dat je zelden belt. Een app die een update heeft gekregen waar je niet om hebt gevraagd. Dat alles wordt verpakt als investeringen in een betere klantervaring en netjes doorberekend in je maandtarief.

Voor particulieren is dat al vervelend. Voor ondernemers is het ronduit ergerlijk, omdat je naast de basispakketprijs ook nog betaalt voor transacties, voor extra gebruikers, voor koppelingen met je boekhoudsoftware en soms zelfs voor een tweede betaalpas. Kleine bedragen apart, maar opgeteld tikt het flink aan. En dan zijn we er nog steeds niet, want er zijn meer kostenposten die je bij het vergelijken van rekeningen structureel over het hoofd ziet.

Dit zijn de kosten waar je écht rekening mee moet houden

Wie een zakelijke rekening vergelijkt, kijkt al snel alleen naar het maandtarief. Begrijpelijk, maar het is slechts een deel van wat je werkelijk betaalt. Boekhouder.nl onderzocht in maart 2026 de actuele tarieven van zakelijke bankrekeningen in Nederland en concludeerde dat de totale kosten voor een kleine BV bij een grootbank, inclusief bijkomende posten, structureel hoger uitvallen dan de pakketprijs doet vermoeden. Dit zijn de kostenposten die je mee moet nemen in je vergelijking:

maandelijkse pakketkosten: de basisprijs voor het aanhouden van je rekening. Bij grootbanken loopt dit voor een zakelijk pakket al snel op tot tussen de tien en vijfentwintig euro per maand, afhankelijk van je rechtsvorm en het gekozen pakket.

KYC- en klantonderzoekskosten: aparte kosten die grootbanken rekenen voor het wettelijk verplichte klantonderzoek. De hoogte verschilt per rechtsvorm en per bank, maar het zijn kosten die vroeger gewoon in het pakket zaten en nu apart op je afschrijving verschijnen.

transactiekosten per betaling: grootbanken rekenen doorgaans tien tot negenendertig cent per SEPA-transactie zodra je een bepaald gratis volume overschrijdt, of in sommige gevallen per transactie vanaf de eerste euro.

kosten voor extra gebruikers of subrekeningen: wil je een medewerker toegang geven of een aparte rekening gebruiken voor btw-reserveringen, dan betaal je bij de meeste grootbanken direct extra. Digitale aanbieders bieden dit steeds vaker standaard aan.

kosten voor boekhoudkoppelingen: een directe koppeling met je boekhoudpakket is voor veel ondernemers onmisbaar. Bij traditionele banken is dit niet altijd inbegrepen of verloopt het via derde partijen met eigen kosten, terwijl moderne platforms dit standaard integreren.

Opgeteld kunnen deze posten voor een kleine BV of zzp'er al snel honderden euro's per jaar meer opleveren dan het maandtarief doet vermoeden. Wie dat inzicht heeft, begrijpt waarom steeds meer ondernemers de overstap naar digitale alternatieven maken.

Wat slimme ondernemers in 2026 anders doen

De markt is veranderd. Waar je tien jaar geleden nauwelijks om de drie grootbanken heen kon, zijn er nu volledig digitale aanbieders die zakelijk bankieren opnieuw hebben ingericht. Geen aparte KYC-opslag bovenop je pakketprijs, geen wachttijd van drie dagen voordat je rekening actief is en geen telefoontje naar een callcenter als je iets wil regelen.

Boekhouder.nl stelt in het onderzoek van maart 2026 dat de markt inmiddels grofweg verdeeld is in drie modellen: pay-per-use, gratis fintech-rekeningen en bundels met een vaste maandprijs. Voor starters en zzp'ers met een normaal transactievolume is een gratis fintech-rekening met Nederlandse IBAN in veel gevallen de goedkoopste keuze. Voor kleine BV's zonder complexe financieringsbehoefte geldt hetzelfde verhaal. Zelfs wie toch liever een bekendere naam kiest, doet er goed aan de totale kosten door te rekenen inclusief alle bijkomende posten, en niet alleen het maandtarief.

De verschuiving is zichtbaar. Steeds meer ondernemers stappen over, niet omdat ze technologiefreaks zijn of per se bij een challenger-bank willen zitten, maar simpelweg omdat de rekening bij hun grootbank niet meer te rechtvaardigen is.

Zet die grote bank maar op stil

Je hoeft geen financieel expert te zijn om te begrijpen wat er de afgelopen zes jaar is gebeurd. De grote Nederlandse banken hebben hun tarieven structureel verhoogd, terwijl hun winsten recordhoogtes bereikten. De kosten voor wettelijke verplichtingen worden doorberekend aan de klant. De service waarvoor je betaalt, gebruik je grotendeels niet. En elk jaar komt er een mailtje met een nette uitleg over waarom het allemaal nét iets duurder wordt.

Als ondernemer heb je daar weinig aan. Jij wil een rekening die werkt, snel te openen is, koppelt met je administratie en je geen verrassingen geeft op je maandelijkse afschrijving. Dat dat kan zonder de prijsopbouw van een grootbank, bewijzen de platforms die in de afgelopen jaren zijn opgekomen en die ondernemers centraal stellen in plaats van de eigen marges. De vraag is niet of overstappen de moeite waard is. De vraag is waarom je er nog mee wacht.