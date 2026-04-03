Rheinmetall-CEO onder vuur na bagatelliserende uitspraken over Oekraïense drones

De CEO van Rheinmetall, Armin Papperger, krijgt kritiek na het bagatelliseren van Oekraïense drone-innovatie. Zijn opmerkingen leidden tot een officiële reactie van Kyiv.

Rheinmetall-CEO Armin Papperger.

Een uitspraak van Armin Papperger heeft tot aanzienlijke kritiek geleid in Oekraïne. In een interview bagatelliseerde hij de technologische waarde van de Oekraïense droneproductie, wat een scherpe reactie uitlokte van onder meer president Zelenski en de effectiviteit van de Oekraïense defensiestrategie in de schijnwerpers zette, aldus Reuters.

De controverse ontstond na een interview met The Atlantic, waarin Papperger de innovatieve waarde van de Oekraïense defensie-industrie relativeerde. 'Het zijn Oekraïense huisvrouwen,' stelde hij. 'Ze hebben 3D-printers in de keuken en produceren onderdelen voor drones. Dit is geen innovatie.' Met deze opmerking leek Papperger het belang van de snel schaalbare, kosteneffectieve en decentrale productie van drones te miskennen, een model dat cruciaal is gebleken voor de Oekraïense oorlogsvoering.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

De reactie vanuit Kyiv was direct en inhoudelijk. President Volodymyr Zelenski gebruikte de uitspraak om het menselijk kapitaal van zijn land te benadrukken: 'Als elke huisvrouw in Oekraïne echt drones kan maken, dan kan elke huisvrouw in Oekraïne de CEO van Rheinmetall zijn.' De uitspraak illustreert een fundamenteel verschil in perspectief: waar Papperger de nadruk legt op grootschalige, industriële defensieproductie, toont Oekraïne de effectiviteit van een flexibel en adaptief model dat snel kan inspelen op de veranderende realiteit van het slagveld.

Bekijk ook

Leven in bezet Oekraïne: 'Ik plaste in mijn broek van angst' | Nieuwe Revu

De impact van decentrale droneproductie

De online reacties, gecentreerd rond de hashtag #MadeByHousewives, groeide uit tot een symbool van de Oekraïense vindingrijkheid. Het debat overstijgt de opmerkingen van Papperger en raakt de kern van de moderne oorlogsvoering. Presidentieel adviseur Oleksandr Kamyshin onderbouwde dit met cijfers en stelde dat dergelijke drones verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van meer dan 11.000 Russische tanks. Dit toont aan dat de strategische waarde van een wapensysteem niet enkel wordt bepaald door de technologische complexiteit, maar ook door de schaalbaarheid, kosten en operationele effectiviteit.

In een poging de schade te beperken, bracht Rheinmetall een verklaring uit waarin het 'het grootste respect voor de immense inspanningen van het Oekraïense volk' uitsprak. Desondanks benadrukte de Oekraïense premier Joelia Svyrydenko dat de ervaring van haar land, en specifiek de rol van vrouwen daarin, een leermoment voor de wereld zou moeten zijn.