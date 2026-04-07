Na een aanval op een vrouw in een winkelstraat in Hamburg is de wolf in kwestie weer vrijgelaten. De beslissing stuit op onbegrip, maar is gebaseerd op complexe juridische kaders.

De gebeurtenis zelf was al uitzonderlijk, maar de nasleep zorgt voor een nationaal debat. De Wolf van Hamburg werd namelijk, na gevangen te zijn, weer vrijgelaten in het wild, een beslissing die op het eerste gezicht onbegrijpelijk lijkt, aldus nu.nl.

Het dier, een mannetjeswolf die al dagen in de stad werd gesignaleerd, werd na de aanval snel opgespoord. De publieke opinie en de logica leken te wijzen op afschot of ten minste permanente opsluiting in een reservaat om de openbare veiligheid te garanderen. Een dergelijke maatregel zou immers standaard zijn voor een gedomesticeerd dier dat een mens aanvalt.

De autoriteiten in Hamburg, onder leiding van milieuminister Katharina Fegebank, stonden echter voor een juridisch vraagstuk. Zowel het doden van de wolf als het permanent plaatsen in een opvang bleek juridisch en praktisch onhaalbaar. Volgens omroep NDR is de wolf een streng beschermde diersoort onder Europese en Duitse wetgeving, wat ingrijpen uiterst complex maakt, zelfs na een geweldsincident. Vrijlating was, hoe contra-intuïtief ook, de enig overgebleven legale optie. Volgens Fegebank is het ook de beste optie voor de wolf.

Spanningsveld tussen wetgeving en veiligheid

De beslissing om de wolf zondagavond weer in de natuur uit te zetten, illustreert een groeiend spanningsveld. Enerzijds is er de succesvolle terugkeer van de wolf in Duitsland, met nu bijna 220 getelde roedels, wat ecologisch als een overwinning wordt gezien. Anderzijds is er de vraag hoe de veiligheid van burgers gegarandeerd kan worden wanneer deze dieren stedelijke gebieden betreden.

Fegebank heeft verzekerd dat de wolf continu wordt gemonitord via een zender, wat snel ingrijpen mogelijk moet maken mocht hij weer bewoond gebied naderen. Desondanks wakkert dit incident de discussie aan over de eind 2025 gesteunde wetgeving die het jagers moet gaan toestaan om het aantal wolven in te perken, een maatregel die nu relevanter lijkt dan ooit. De precieze locatie van de vrijlating is niet bekendgemaakt.