Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Nieuwe Revu 15

De PvdA is niet meer, de vroegere arbeiderspartij is opgegaan in een nieuwe fusiebeweging genaamd Progressief Nederland met een GroenLinkser aan het hoofd. Waar ging het mis in de sociaaldemocratische beweging? Bart Nijman legt de vinger op de zere plek.

De wereld volgens Karp

De Amerikaan Alex Karp is de CEO van het omstreden data-bedrijf Palantir en speelt een cruciale rol in de hulp aan het Amerikaanse leger bij de oorlog tegen Iran en de jacht op migranten door ICE. Een portret van een van de kleurrijkste en belangrijkste techmiljardairs ter wereld. ‘Het moment van de waarheid is aangebroken voor het Westen.

Nicolaas Veul: 'Op school was ik de freak'

Het spant erom in Hongarije: weet Viktor Orbán zijn presidentschap bij de komende verkiezingen nogmaals te verlengen? En wat betekent zijn leiderschap voor het land? VPRO-presentator en -programmamaker Nicolaas Veul (42) maakte er een tv-serie over: Hotline Hongarije, vanaf 8 april te zien op NPO Start. ‘In Hongarije leeft een diepe overtuiging dat het land gedoemd is om tragisch ten onder te gaan.’

De oudste daklozenarts van Nederland

Waar de ene negentiger zich achter de geraniums of zelfs onder de zoden bevindt,stapt daklozenarts Co van Melle (89) nog dagelijks uit bed om het leed van daklozen en ongedocumenteerden te verzachten. Als jonge vent hakte hij al vliegtuigen total loss omdat die verkeerd ingezet zouden worden, en nog steeds beukt de voormalige Amsterdammer van het Jaar graag tegen het systeem aan. Juist omdat ‘zijn mensen’ aan datzelfde systeem dreigen ten onder te gaan. ‘Als ik een dakloze zie staan, ben ik geneigd hem bij ons thuis te laten douchen.’

De revival van Goelags

Systematische marteling, structurele ondervoeding en een klimaat van sadisme en absolute straffeloosheid onder kampbeulen en cipiers. In de Russische strafkampen onder Vladimir Poetin is het aan de orde van de dag. Daarmee lijkt de beruchte Goelag van weleer in het moderne Rusland weer aan een opmars bezig.