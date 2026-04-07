Trump waarschuwt Iran: 'Een complete beschaving zal vannacht sterven'

Donald Trump tijdens een persconferentie over Iran

De recente verklaringen van Donald Trump markeren een potentieel keerpunt in de al gespannen relatie tussen de Verenigde Staten en Iran. Via een bericht op Truth Social stelde de president een direct ultimatum: Iran moet voor 20:00 uur (Amerikaanse Eastern Time, ET) de strategisch cruciale Straat van Hormuz heropenen, anders volgen er ongekende consequenties. De uitspraken van Trump getuigen van een riskante diplomatieke strategie die de wereld dwingt te anticiperen op de volgende zet.

Deze verbale escalatie wordt ondersteund door concrete militaire acties. Een hoge Amerikaanse functionaris heeft aan Fox News bevestigd dat er 'tientallen' aanvallen zijn uitgevoerd op militaire doelen op het olie-eiland Kharg. Deze preventieve aanval op een belangrijk Iraans bolwerk, nog voor het verstrijken van de deadline, dient als een ondubbelzinnig signaal van Amerikaanse vastberadenheid en militaire slagkracht. Het toont aan dat de dreigementen niet louter retoriek zijn.

In zijn boodschap combineert Trump een grimmige waarschuwing - 'Een hele beschaving zal vannacht sterven, om nooit meer terug te komen' - met de speculatieve hoop dat een 'regime change' kan leiden tot een 'revolutionair wonder'. Hiermee legt hij de volledige verantwoordelijkheid bij de Iraanse leiders en refereert hij aan het einde van '47 jaar afpersing, corruptie en dood', een duidelijke verwijzing naar de periode sinds de Iraanse Revolutie van 1979.

De economische en militaire inzet

Het ultimatum is direct gekoppeld aan de Straat van Hormuz, een van de belangrijkste maritieme knooppunten voor de wereldwijde oliemarkt. Een blokkade van deze doorvaart zou de wereldeconomie ernstig kunnen ontwrichten. De Amerikaanse aanvallen op Kharg zijn dan ook niet willekeurig; het eiland is een essentiële terminal voor de Iraanse olie-export en heeft een aanzienlijke militaire infrastructuur. Door dit specifieke doelwit te raken, oefent de VS maximale economische en strategische druk uit, waarmee het de kern van de Iraanse macht raakt. De komende uren zullen bepalend zijn voor de stabiliteit in de gehele regio.