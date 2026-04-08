Daklozenarts Co van Melle (89): 'Ik schop graag tegen het systeem'

Daklozenarts Co van Melle

Waar de ene negentiger zich achter de geraniums of zelfs onder de zoden bevindt, stapt daklozenarts Co van Melle (89) nog dagelijks uit bed om het leed van daklozen en ongedocumenteerden te verzachten. Als jonge vent hakte hij al vliegtuigen total loss omdat die verkeerd ingezet zouden worden, en nog steeds beukt de voormalige Amsterdammer van het Jaar graag tegen het systeem aan. Juist omdat ‘zijn mensen’ aan datzelfde systeem dreigen ten onder te gaan. ‘Als ik een dakloze zie staan, ben ik geneigd hem bij ons thuis te laten douchen.’