Programmamaker Nicolaas Veul: 'Homo's waren in mijn dorp een soort gekke diersoort'

‘Nee, zeker niet. Het thema gezondheidszorg komt bijvoorbeeld vaak terug in die berichten. Hongaren gaan gemiddeld enkele jaren eerder dood dan de rest van Europa. Dat heeft met infectieziektes te maken, maar ook met de ontzettend slechte staat van de gezondheidszorg. Maar wie daarover praat, wordt ontslagen, of is opeens het onderwerp van een smeercampagne. Ik heb met een rechts-conservatieve burgemeester gepraat die online wordt gelyncht omdat hij kritiek heeft op de enorme corruptie onder Orbán. En met een arts die kritiek had op wachtlijsten in de gezondheidszorg. Die kreeg meteen te maken met een haatcampagne. Dat hij betaald wordt door het buitenland, dat hij een homo-lover is. Er is echt alles gedaan om die man kapot te maken, terwijl hij alleen iets zei over de wachtlijsten. Maar dat is kritiek op de overheid, dus op Orbán.

Het idee om met zo’n hotline de gewone Hongaren aan het woord te laten, ontstond toen ik een tijd geleden een kleine documentaire maakte: De klimaatverkenner. Daarin onderzocht ik wat wij in Nederland moeten gaan doen als door klimaatverandering en smeltende poolkappen het water gaat stijgen, en we een derde van Nederland moeten opgeven, omdat dat deel onder de zeespiegel ligt. Waar zouden we dan naartoe kunnen, was toen de vraag. Zouden we naar Noorwegen kunnen verhuizen? Is daar ruimte voor ons? Ik heb toen een filmpje opgenomen waarin ik Noren die vraag voorlegde: hebben jullie ruimte voor ons? Op zo’n zelfde manier wilde ik nu een filmpje maken met de gewone Hongaar erin.’