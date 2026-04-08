Job Knoester haalt uit naar Marjolein Faber: 'Verwarder dan heel de tbs-populatie bij elkaar'

Job Knoester liet er in de uitzending van Vandaag Inside geen gras over groeien, de ideeën van Marjolein Faber over tbs zijn volgens hem volstrekt onzinnig.

Strafrechtadvocaat Job Knoester is overduidelijk geen fan van zijn 'zus' Marjolein Faber. Haar motie om tbs af te schaffen kon rekenen op felle kritiek van zowel Knoester als Johan Derksen. 'Deze mevrouw is verwarder dan heel de TBS-populatie bij elkaar denk ik,' luidde de mening van Knoester. 'Wat zeg jij nou?' reageerde een schaterlachende René van der Gijp. ''Ik meen het ook nog,' aldus de gilmlachende strafrechtadvocaat. 'Zij willen veiligheid promoten, maar stoppen met het systeem dat zorgt voor minder nieuwe delicten, dat is toch volkomen gestoord,' aldus Knoester.

De strafrechtadvocaat liet het daar niet bij. Terwijl Derksen kort sprak over de stoornissen van tbs'ers, onderbrak hij De Snor: 'denk jij dat zij geen stoornis heeft?' Om vervolgens te zeggen dat hij het niet zeker weet, maar ook niet uitsluit.

De voormalig minister van Asiel en Migratie kon dus op brede kritiek rekenen van de heren van VI.

Asielmalaise

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelde vorige week dat de huidige onrust in de asielketen direct te wijten is aan het beleid van voormalig minister Marjolein Faber. Volgens VNG-vicevoorzitter Mark Boumans heeft het 'strengste asielpakket ooit' van het vorige kabinet averechts gewerkt en de problemen, met name in Ter Apel, verergerd. Hij voorspelt dat het twee tot drie jaar zal duren om de stabiliteit te herstellen.

VNG: huidige asielonrust is de schuld van Marjolein Faber | Nieuwe Revu

De huidige minister, Bart van den Brink, probeert de capaciteitsproblemen op te lossen met een dringend beroep op gemeenten voor noodopvang. De VNG ziet de volledige implementatie van de spreidingswet als de structurele oplossing. Deze wet maakt kleinschaliger opvang mogelijk en vergroot het draagvlak.

Boumans benadrukt dat de crisis voorkomen had kunnen worden als er de afgelopen twee jaar was geïnvesteerd in een effectiever asielproces. Ondanks de kritiek is er waardering voor de coöperatieve aanpak van de nieuwe minister, wat essentieel is voor het herstel.