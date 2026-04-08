Kanye West

De geplande komst van Kanye West, tegenwoordig bekend als Ye, als headliner van het Wireless Festival in Londen is definitief geannuleerd. De Britse overheid heeft besloten de artiest de toegang tot het land te weigeren, waardoor de organisatie geen andere keuze had dan het evenement volledig af te gelasten. Ticketkopers ontvangen hun geld terug. De beslissing volgt op een periode van aanhoudende controverse, aldus BBC.

De kern van de kwestie ligt bij een reeks antisemitische en pro-Nazi-uitingen van West in de afgelopen jaren. Zijn uitspraak op sociale media om 'death con 3 On Jewish people' te gaan en zijn positieve opmerkingen over Hitler tijdens een podcast in 2022 hebben tot wijdverspreide verontwaardiging geleid. De verkoop van merchandise met hakenkruizen in 2025 versterkte deze kritiek. Ondanks een publieke verontschuldiging in januari en de wens om in dialoog te gaan met de Joodse gemeenschap, bleek de weerstand aanzienlijk.

Festivalorganisator Festival Republic, vertegenwoordigd door directeur Melvin Benn, had de boeking verdedigd door te verwijzen naar de mentale gezondheid van West en stelde dat er voorafgaand aan de boeking geen zorgen waren geuit door geraadpleegde partijen. Joodse organisaties, zoals de Board of Deputies en de Community Security Trust (CST), bestreden deze lezing en bleven aandringen op het annuleren van zijn optreden, omdat zij vonden dat er onvoldoende blijk was van oprecht berouw.

Overheidsingrijpen na politieke druk

Het debat kreeg een beslissende wending toen het een politieke dimensie kreeg. Zowel oppositieleden als leden van de regeringspartijen oefenden druk uit op het ministerie van Binnenlandse Zaken om in te grijpen. Shadow Home Secretary Chris Philp drong er bij minister Shabana Mahmood op aan om haar bevoegdheden onder de Immigration Act te gebruiken. De uiteindelijke beslissing werd bevestigd door premier Keir Starmer, die stelde: 'Kanye West had nooit uitgenodigd mogen worden.'

Hij benadrukte de steun van de regering aan de Joodse gemeenschap en de noodzaak om 'het publiek te beschermen en onze waarden hoog te houden'. Het Home Office weigerde de Electronic Travel Authorisation (ETA) van West op grond van het feit dat zijn aanwezigheid niet bevorderlijk zou zijn voor het algemeen belang.