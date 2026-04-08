Jetten: 'Nederland gaat bijdragen aan bescherming Straat van Hormuz'

Na de blokkade die de oliemarkt ontwrichtte, is de vaarroute weer open. Nederland zal samen met bondgenoten bijdragen aan de veiligheid, aldus Jetten en andere regeringsleiders in een gezamenlijk statement.

De Straat van Hormuz

In de gezamenlijke verklaring heeft Nederland, samen met zeven bondgenoten, zijn intentie uitgesproken om bij te dragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz. Deze toezegging volgt op het recent aangekondigde staakt-het-vuren in de regio, die een einde maakte aan een bijna anderhalve maand durend conflict. De smalle zeestraat is een cruciale ader voor de wereldeconomie, met name voor de oliemarkt.

De coalitie, bestaande uit Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Canada, Denemarken en Spanje, reageert op een periode van grote onzekerheid. Door de blokkade door Iran werden de prijzen op de oliemarkt tot recordhoogte gedreven. Volgens de gespecialiseerde website MarineTraffic komen de scheepsbewegingen nu weer voorzichtig op gang. In de regio wachten echter nog honderden schepen, waaronder 426 tankers, op een veilige doorgang, aldus RTL Nieuws.

Het kabinet had eerder al de bereidheid getoond een 'passende inspanning' te leveren zodra de gevechten zouden stoppen. De aankondiging van het staakt-het-vuren lijkt het moment te zijn waarop deze inspanning concreet kan worden. RTL-verslaggever Roel Schreinemachers merkt op: 'Nederland zou bijvoorbeeld mijnenjagers kunnen leveren om zeemijnen op te ruimen.'

Voorwaarden voor de Nederlandse inzet

De bijdrage van Nederland en de bondgenoten is primair gericht op het herstellen en garanderen van de vrije doorvaart, die essentieel is voor de stabiliteit van de wereldhandel. Ongeveer 20 procent van de wereldwijde olie-export passeert de Straat van Hormuz. De heropening van deze route is daarom van direct belang voor de mondiale energieprijzen en economische stabiliteit.

De deelname is echter niet onvoorwaardelijk. Voor het kabinet is het een belangrijke randvoorwaarde dat het staakt-het-vuren standhoudt en de gevechten definitief voorbij zijn. Pas dan kan een veilige en effectieve inzet van bijvoorbeeld marineschepen worden gegarandeerd.

