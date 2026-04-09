Rapper 6ix9ine (Inzet: ex-president Maduro)

De deuren van de beruchte Metropolitan Detention Center in Brooklyn zwaaiden nog maar net open, of daar was hij alweer: Tekashi 6ix9ine. In de vroege ochtend, nog voor de stad goed en wel wakker was, stond de rapper weer buiten. Niet met een boodschap van inkeer, maar met een bizarre trofee in zijn handen, aldus The New York Post. De wereld kent de regenboograpper van zijn muziek en zijn eindeloze juridische problemen, maar zijn nieuwste stunt slaat alles. Dit is het verhaal van een onwaarschijnlijke vriendschap achter de tralies.

Met miljoenen aan nieuwe bling om zijn nek en een stapel papier in de ene hand, hield Daniel Hernandez - de echte naam van de rapper - een versleten SpongeBob SquarePants-knuffel omhoog. Geen gewoon speelgoed. Dit was zijn ‘jailhouse Sponge9ine’, naar eigen zeggen gesigneerd door een van 's werelds meest beruchte figuren. 'Kijk, Maduro heeft 'm gesigneerd,' schreeuwde hij opgewonden naar zijn maten. Op de pop zou de krabbel staan van de gevangen Venezolaanse dictator Nicolás Maduro, gedateerd op 2 april, met de tekst 'Venezuela voor altijd'.

De twee zaten sinds januari vast in dezelfde federale gevangenis. Terwijl Maduro en zijn vrouw terechtstaan voor drugshandel, zat Tekashi zijn tijd uit voor het schenden van zijn proeftijd, nadat hij eerder al veroordeeld was voor zijn rol in de gewelddadige Nine Trey Gangsta Blood-bende. Een curieuzere mix van gevangenen vind je zelden: de gevallen rapper en de gevallen dictator, samen in een van Amerika's zwaarst bewaakte blokken, waar ook figuren als R. Kelly en Ghislaine Maxwell hun dagen sleten.

De nieuwste provocatie

Net bekomen van de bizarre SpongeBob-onthulling, flexte 6ix9ine op Instagram met zijn volgende provocatie: een ketting van bijna 400 karaat, met een gewicht van bijna twee kilo en een prijskaartje van 2,2 miljoen dollar. 'FRESH OUT THE FEDS', brulde hij online. Het is een keiharde middelvinger naar iedereen die dacht dat zijn tijd achter de tralies hem nederig had gemaakt. Hij gebruikt zijn vrijlating niet om schoon schip te maken, maar om zijn status als ongenaakbare treiteraar te bevestigen, met de handtekening van een dictator als ultiem bewijsstuk.

Over Maduro deed hij nog een onthulling. Tijdens een online stream vroeg streamer Adin Ross aan 6ix9ine wat de gevallen president deed om zich te vermaken. De regenboograpper antwoordde zoals gewoonlijk op half serieuze en half absurde wijze: 'Hij leest elke bijbel. Toen ik vertrok las hij de Chinese bijbel. Hij las elke bijbel en vergeleek ze'.