PVV-leider Geert Wilders (inzet: Eric van der Burg)

Het begon met een foto van Mount Scenery, met 870 meter het hoogste punt van ons Koninkrijk. Een 'indrukwekkende start van de dag' voor staatssecretaris Eric van der Burg. Maar voor Geert Wilders was het de perfecte munitie voor een frontale aanval. Hij zag geen bewindsman, maar een VVD'er die de kantjes ervan afloopt terwijl Nederlanders lijden.

De reactie van Wilders was genadeloos en paste perfect in zijn beproefde frame. 'Veel Nederlanders in crisis en een VVD-staatssecretaris gaat even lekker wandelen op Saba,' slingerde de PVV-leider op X. De boodschap is simpel: de elite feest op een eiland, terwijl jij de rekeningen niet kunt betalen. Het beeld van een luierende politicus is een krachtig wapen en Wilders is een meester in het hanteren ervan.

Het venijn zit ‘m in wat Wilders bewust weglaat. Van der Burg is op een tiendaags werkbezoek aan álle zes de Caribische eilanden. Zijn portefeuille? Koninkrijksrelaties. Zijn agenda staat vol met gesprekken over veiligheid, economie en de wederopbouw na orkaan Irma. Hij bezoekt havenprojecten op Saba, praat over het slavernijverleden op Curaçao en neemt deel aan een internationaal EU-forum. Die ochtendwandeling was een momentopname, geen dagtaak.

De strategie achter de woede

Hier zie je de ware politieke strateeg. Wilders weet dat dit een werkbezoek is. Het negeren van de feiten is een bewuste keuze. Hij isoleert één beeld - de vrolijk wandelende VVD'er - en gebruikt dit als symbool voor alles wat er mis is met 'Den Haag'. Hij creëert een valse tegenstelling: óf je lost de crisis hier op, óf je bent voor je eigen genot op pad op een tropisch eiland, een beeld waarbij veel mensen aan vakantie denken in plaats van een werkbezoek.

Door de complexe realiteit te versimpelen tot een boze oneliner, ondermijnt hij zijn tegenstander. Dit is geen oprechte verontwaardiging; dit is een berekende zet in het politieke schaakspel dat Wilders in de oppositie voert.