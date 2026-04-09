Bart Nijman: 'Trumps Amerika waarschuwt hardop voor de troebele toekomst van een cultureel en ideologisch omvolkend Europa'

'Europa wordt steeds irrelevanter, onvrijer en minder beschermd, maar men zal tot de laatste snik in ieder geval moreel gelijk gehad hebben'

Waarom wil Europa toch zo graag de NAVO op het spel zetten, enkel om te benadrukken dat de man die het Witte Huis bewoont hen niet zint? Alles wordt gedaan om de Amerikanen dwars te zitten en te beschimpen, om vervolgens te weeklagen over de reactieve retoriek van Donald Trump.

Europa kan niks en heeft niks, behalve grote woorden over de wederopbouw van een eigen defensiestructuur. Een voornemen dat decennia duurt en waarvoor de kosten zo hoog zullen zijn dat de geldprinters van de ECB extra gekoeld zullen moeten worden om niet te smelten. En dan nog kan het te laat zijn, en kunnen de demografische ontwikkelingen in Europa zich allang gekeerd hebben tegen de noodzaak om vrijheid, democratie en rechtsstaat te verdedigen.

Trumps Amerika waarschuwt hardop voor de troebele toekomst van een cultureel en ideologisch omvolkend Europa, en verlangt méér daadkracht op dat vlak, maar krijgt als dank steeds te horen dat Trump zelf een soort dictator is. Which he really isn’t, al zijn onberekenbaarheid en karakterzwaktes ten spijt.

Dat Europa – nogal afgeleid en bezig gehouden door de uitzichtloze oorlog in Oekraïne – niet meteen in de houding sprong om militaire slagkracht vrij te maken voor de strijd tegen het regime in Iran, is op zich nog enigszins te billijken. Hoewel – een paar marineschepen om de Straat van Hormuz vrij te houden, had toch echt geen kwaad gekund? Wij hebben de olie en het gas die daar doorheen komen harder nodig dan de Amerikanen die zelfvoorzienend zijn, en niet door energietransities gegijzeld.

Maar Europa ging nog verder en verbood de Amerikanen het luchtruim te doorkruisen, of zelfs hun eigen Europese vliegbases te gebruiken voor de oorlog tegen Iran. Vliegvelden die nota bene zijn aangelegd om Europa mede te kunnen beschermen tegen dreigingen van buiten, zoals raketten vanuit het regime in Teheran, dat niet alleen doelwitten in Israël in de VS in gedachten had, maar net zo goed onze beschaving van de kaart wilde vegen.

Inmiddels vraagt zelfs de meest redelijke minister in Trumps regering – Marco Rubio – zich hardop af wat de VS eigenlijk nog in de NAVO doen. Als Europa alles als eenrichtingsverkeer beschouwt, langs een morele (in plaats van kinetische) meetlat, waarom zou Amerika nog meedoen?

Op rechtse politieke flanken in Europa wordt de verdragsalliantie juist gezien als dé aanstichter van de oorlog met Rusland, dus de linkse leiders van ons continent spelen ook nog eens hun eigen grootste opponenten in de kaart met hun stijfkoppige gedrag.

Rusland heeft schijt aan Europa, China speelt met onze voeten en de islam heeft alle tijd om ons te overlopen. Europa wordt steeds irrelevanter, onvrijer en minder beschermd, maar men zal tot de laatste snik in ieder geval moreel gelijk gehad hebben.