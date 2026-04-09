George Clooney beschuldigt Trump van het dreigen met een oorlogsmisdaad. De reactie van het Witte Huis is even onverwacht als persoonlijk.

Een nieuwe confrontatie ontstond tussen Hollywood-icoon George Clooney en het Witte Huis, nadat de acteur de retoriek van president Donald Trump richting Iran bestempelde als het dreigen met een 'oorlogsmisdaad'. De uitspraak, gedaan tijdens een evenement in Italië, was een directe reactie op Trumps dreigement om een 'hele beschaving te vernietigen' als Iran niet aan bepaalde eisen zou voldoen, aldus Fox News.

De kritiek van Clooney richtte zich op de kern van internationale rechtsprincipes. Hij refereerde aan de 'fatsoensgrens' en impliceerde dat Trumps woorden de intentie tot vernietiging suggereerden, wat volgens conventies als die van Genève een cruciaal element van een oorlogsmisdaad is. Het debat leek zich aanvankelijk te concentreren op de grenzen van presidentiële macht en de interpretatie van internationaal recht, een discussie die doorgaans in politieke en juridische kaders wordt gevoerd.

De reactie vanuit Washington koos echter een fundamenteel andere invalshoek. In plaats van een inhoudelijke weerlegging van Clooney's claim, of een verdediging van het buitenlandbeleid, opteerde de communicatiedirecteur van het Witte Huis, Steven Cheung, voor een tactiek van delegitimering. De boodschap was niet gericht op het winnen van het argument, maar op het ondermijnen van de boodschapper zelf.

George Clooney werd afgewezen als profhonkballer: ‘Ik had het uniform, maar geen talent’ | Nieuwe Revu

Van inhoudelijk debat naar Ad Hominem-strategie

De kern van de strategie van het Witte Huis werd samengevat in één scherpe zin. 'De enige die oorlogsmisdaden begaat, is George Clooney met zijn verschrikkelijke films en vreselijke acteervermogen,' aldus Cheung. Deze ad hominem-aanval is een klassiek voorbeeld van een retorische techniek waarbij de geloofwaardigheid en het karakter van de opponent worden aangevallen in plaats van de inhoud van diens argument. Door Clooney als 'mislukte acteur' te framen, poogt het Witte Huis hem te diskwalificeren als serieuze stem in het publieke debat.