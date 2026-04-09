De wolf blijft terrein winnen in Nederland

De populatie wolven in Nederland toont tekenen van een nieuwe, complexere fase. Hoewel het aantal geïdentificeerde dieren vorig jaar steeg naar 131, wijzen experts op een afvlakking van de groei, wat een voorstadium van stabilisatie kan zijn. De focus verschuift nu van de terugkeer van de wolf naar de dynamiek binnen de populatie en de uitdagingen van het leven in een druk land.

Uit de jaarrapportage van wolvenmeldpunt BIJ12 blijkt dat de aanwas voornamelijk bestaat uit welpen en zwervende wolven uit buurlanden. Inmiddels leven er veertien roedels in Nederland, waarvan het merendeel zich op en rond de Veluwe bevindt. Deze concentratie van territoria leidt onvermijdelijk tot meer interactie en concurrentie. Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging benadrukt dat de groei niet langer exponentieel is, een belangrijk ecologisch signaal.

Tegelijkertijd geven de sterftecijfers een dieper inzicht. Van de minimaal 29 wolven die vorig jaar stierven, was het verkeer de voornaamste doodsoorzaak. Een opvallende tweede is echter de toename van wolven die door een soortgenoot worden gedood. Dit fenomeen, dat in 2023 voor het eerst werd vastgesteld, nam toe tot vier gevallen vorig jaar, wat wijst op een toenemende strijd om leefgebied.

Bekijk ook

Wolf die vrouw beet vrijgelaten: 'Beste oplossing' | Nieuwe Revu

Een fragiel evenwicht

De data schetsen een beeld van een fragiel evenwicht. Terwijl er enerzijds nog ruimte lijkt voor expansie naar gebieden als het Lauwersmeer, toont de situatie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe de keerzijde. De hoge verkeerssterfte illustreert de frictie tussen de habitat van de wolf en de menselijke infrastructuur. De toename van territoriaal geweld is een natuurlijk gevolg van een groeiende populatie in een beperkte ruimte. Deze cijfers signaleren geen 'oorlog', maar een logische, ecologische ontwikkeling naar een meer verzadigd landschap waar de wolf moet vechten voor zijn plek.