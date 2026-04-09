Bizarre voorspelling: Nederland wint WK 2026 na megastunt

Een bizar economisch model dat al drie keer op rij de uitslag van het WK voetbal correct heeft voorspeld komt dit keer uit op een voor ons gunstige uitslag.

Zet je schrap, want dit is geen grap. De WK-winst van Nederland in 2026 is zojuist ‘officieel’ voorspeld door een model dat er de laatste drie keer niet naast zat. Een Britse investeringsbank, Panmure Liberum, heeft een analyse losgelaten die inslaat als een bom. Analist Joachim Klement, de man achter het model, claimt de vorige drie wereldkampioenschappen correct te hebben voorspeld, en legt de wereldbeker nu alvast in Zeist neer.

Het is een scenario dat te bizar is voor woorden. Volgens zijn berekeningen, gebaseerd op economische factoren en een flinke dosis geluk, begint het toernooi met een van de grootste schokken ooit: Brazilië wordt er in de eerste knockout-ronde uitgeknikkerd door Japan. De traditionele voetbalwereld wordt volledig op zijn kop gezet en de weg ligt open voor een onwaarschijnlijke kampioen.

Terwijl de Zuid-Amerikanen hun wonden likken, dendert Oranje door. Het model voorspelt een pad vol giganten. Argentinië sneuvelt tegen Portugal en in de kwartfinale stuurt Nederland niemand minder dan de Franse sterrenploeg naar huis. De halve finale tegen Spanje wordt een thriller die beslist wordt met strafschoppen, waarna de finale tegen Portugal wacht. De rest is, volgens dit model, geschiedenis.

‘45% pure mazzel’

Maar hoe kan dit? Klement geeft zelf toe dat zijn model voor bijna de helft (45%) gebaseerd is op pure mazzel. Hij gebruikt variabelen als BBP, bevolkingsgrootte en zelfs de gemiddelde temperatuur, maar benadrukt de enorme rol van het toeval. Het is een wetenschappelijke benadering van het mooiste wat er is aan voetbal: de totale onvoorspelbaarheid.

Hij lacht er zelf om, maar zijn voorspellingen voor 2014, 2018 en 2022 kwamen wel uit. Moeten we dit dan toch serieus nemen? Of is dit de ultieme ‘jinx’ die Oranjes droom aan diggelen gaat gooien?